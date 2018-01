Ximo Puig convoca para el lunes la comisión de seguimiento sobre financiación para analizar la situación actual

Puig se ha manifestado en estos términos en Castellón tras recibir en audiencia al Club Deportivo Castellón y al ser preguntado por su valoración respecto a la carta remitida por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas sobre la financiación de que dispondrán el próximo año.

El jefe del Consell ha subrayado que la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana es un hecho "reconocido y conocido perfectamente por el Ministerio de Hacienda", por lo tanto cree que "no tiene ningún sentido este juego que se traen entre manos, que finalmente lo único que crea es desafección y confrontación estéril dentro de las instituciones".

Puig ha recordado que pronto hará un año que se reunió la Conferencia de Presidentes que, a propuesta de la Comunitat Valenciana, decidió que durante 2017 se renovaría el modelo de financiación autonómico. "Fue un compromiso del presidente del Gobierno que no se ha cumplido", ha añadido.

Así, ha destacado que en estos momentos hay una situación en la que "evidentemente nosotros tenemos que tomar alguna decisión" y, al respecto, ha anunciado que convocará para el próximo lunes la comisión de seguimiento a favor de la financiación justa de la Comunitat Valenciana -formada por los grupos parlamentarios, la Confederación Empresarial Valenciana, sindicatos, universidades y la Federación de Municipios- "y, con el asesoramiento del comité de expertos, analizaremos la situación de este momento", ha aclarado.

AVANCES

Para Puig, durante todo este año se han producido avances "porque se creó la comisión de expertos, se cumplió con el objetivo de que antes de agosto había un informe de dicha comisión y, a partir de ahí, se generó un espacio de confianza que posibilitó abrir una comisión político-técnica que tenía que llevar ya ese informe al Comité de Política Fiscal".

Por lo tanto, ha asegurado no entender por qué ahora "se quiere introducir Cataluña como un sujeto paralizador de lo que se había hecho durante este año". Según ha argumentado, en la Conferencia de Presidentes ya no estaba Cataluña y "quedamos que se iba a renovar el modelo de financiación". Al respecto, se ha preguntado "por qué ahora se pone de excusa a Cataluña para no cumplir con los valencianos y con el resto de españoles".

"Lo único que queremos es que haya un sistema de financiación justo, que haya diversidad y singularidad entre los territorios, pero igualdad entre los ciudadanos, y para eso no se necesita más que voluntad política", ha señalado el 'president'.

Así mismo, Puig considera que los Presupuestos Generales de Estado tienen una dinámica y el ámbito de la financiación "es otro espacio de discusión, que después se deberá trasladar a los presupuestos, pero esto será una segunda cuestión". En cualquier caso, cree que vincular la aprobación de los presupuestos y la posición de los grupos parlamentarios a la legitimidad de origen de las comunidades autónomas es "un auténtico despropósito".

"Es evidente que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno deben saber que están jugando con fuego y que no es bueno para la convivencia mantener esa situación en la que no te puedes fiar del interlocutor", ha añadido.

ENORME DESPROPÓSITO

Puig ha insistido en que todo esto es "más que un chantaje, es un enorme despropósito", pues lo que se está planteando es "una falta absoluta de confianza en el seno de las instituciones, y eso, en este momento político con la crisis territorial, es absolutamente peligroso". Por tanto, cree que "tienen que reflexionar y estoy seguro de que el presidente del Gobierno es consciente de esta situación".