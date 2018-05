Ximo Puig aboga por la "reconciliación definitiva" tras la disolución de ETA: "Sin rencor pero sin olvidar nunca"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este jueves que la disolución de la banda terrorista ETA "es un momento de alegría y de tristeza, en el que se suman muchos sentimientos porque ETA ha hecho muchísimo daño a la sociedad, ha roto familias, ha roto proyectos de vida, simplemente por un hecho absolutamente fanático".

Ahora, "se trata de pensar en las víctimas, en sus familias y en la reconciliación definitiva. No podemos tener una mirada de odio ni de rencor pero tampoco olvidar nunca lo que ha pasado", ha puntualizado.

Puig ha realizado estas declaraciones antes de participar en la Asamblea de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que ha reelegido a Salvador Navarro como presidente de la patronal autonómica para los próximos cuatro años, al ser preguntado por la disolución de ETA.

Al respecto, el jefe del Consell ha advertido que "no puede haber nunca un relato falso de lo que ha pasado y lo que ha pasado es que hubo unos asesinos que mataron a personas inocentes, todas inocentes".

Asimismo ha anunciado que el próximo lunes convocará a las asociaciones de víctimas y a las víctimas valencianas de ETA para transmitirles que "las instituciones valencianas están a su lado y que no vamos a olvidar. Desde luego no mirar atrás con rencor ni con ningún tipo de odio pero no se puede olvidar lo que ha pasado", ha concluido.