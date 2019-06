Ximo Puig pide a los independentistas "responsabilidad" en la investidura de Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido "responsabilidad" y realismo político a los partidos independentistas al ser preguntado sobre qué deberían hacer en la investidura de Pedro Sánchez.

"Deben analizar la situación y ver qué le conviene a Cataluña. El momento exige responsabilidad a favor de la convivencia", ha dicho este jueves el socialista en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Ha añadido que la solución no sería volver a convocar elecciones, y por eso, apelando a independentistas, ha dicho que facilitar la investidura no supondría renunciar a las ideas, sino avanzar: "Pactar no es traicionar, acordar no es traicionar. Es democracia".

Además ha sostenido que Sánchez "no puede aceptar ningún chantaje" y preguntado sobre si a su parecer Podemos debería entrar a Gobierno, ha sostenido que lo debe valorar Sánchez, pero que él es partidario de una coalición cuando es posible y viable, y ha descartado que en este momento permita una estabilidad en el Congreso.





VOX

Preguntado sobre la entrada de Vox en Les Corts, ha respondido que le preocupa que consiga presencia con cierta normalidad, y ha asegurado que se sorprendió el día de la investidura: "Escuché conceptos que nunca nadie se había atrevido a pronunciar. Un ataque directo a las autonomías, menosprecio a la lucha contra la violencia de género y finiquitar la inmigración".

El presidente valenciano espera que TV3 se pueda ver en la Comunidad Valenciana y A Punt en Cataluña, para que haya un proceso de normalización: "Es cuestión de voluntad política y tecnológica".