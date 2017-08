Ximo Puig cree "evidente" que no hay mayoría alternativa que justifique una moción de censura del PSOE contra Rajoy

En declaraciones a Europa Press, Ximo Puig ha explicado que las mociones de censura tienen como "objetivo fundamental" lograr un cambio de Gobierno, lo que precisa de una mayoría alternativa, aunque añade que también puede haber mociones de censura "instrumentales" destinadas a plasmar el rechazo a políticas que se aplican "a veces sin misericordia" a los ciudadanos.

A su juicio, es "evidente" que no existe esa mayoría alternativa, "y como no existe pues no parece que la moción de censura para cambiar el gobierno sea posible, sea factible, en estos momentos".

LA DECISIÓN ES DE LA EJECUTIVA

Ximo Puig ha querido dejar claro que, en todo caso, promover o no una moción de censura "es una decisión que deberá tomar la Comisión Ejecutiva Federal en su momento" a propuesta del secretario general, edro Sánchez, y que "son las circunstancias políticas quienes van a aconsejar o no la presentación de esta moción de censura".

"No sé lo que puede pasar en próximos meses --ha añadido--. Por eso hay que atender siempre a las circunstancias y también a las decisiones que vayan tomando los otros actores políticos en cada momento".