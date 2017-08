Ximo Puig exige a Rajoy que "cumpla el compromiso" de cambiar el modelo de financiación antes de 2018

"Tiene que tomar decisiones, ya sé que le cuesta, pero tiene que tomar decisiones", ha destacado Puig, quien se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los medios en La Pobla Tronesa (Castellón), al ser preguntado por la petición de Rajoy a las comunidades autónomas de consenso para acordar un nuevo modelo de financiación.

"Es sorprendente que Rajoy intente desviar su responsabilidad en las comunidades autónomas, es su responsabilidad mejorar la financiación", ha destacado el 'president', quien ha apuntado que, según los expertos, hay un déficit general de 16.000 millones de euros anuales para que las autonomías puedan desarrollar los servicios públicos fundamentales.

A su juicio, "no es razonable" decir que como las comunidades autónomas tienen diferencias entre ellas no se va a abordar este año un nuevo sistema de financiación, por lo que ha pedido a Rajoy que "cumpla el compromiso", porque la Comunitat Valenciana "bajo ningún concepto va a continuar en esta situación".

"Esa actitud tan de Rajoy de 'laissez faire, laissez passer' sin ningún tipo de actuación proactiva nos lleva a graves situaciones en el conflicto territorial en España. Ese no es el camino, el Gobierno debe asumir la realidad de un sistema de financiación injusto", ha aseverado Puig, para quien "debe haber el máximo consenso posible, pero si no lo hay no puede decirse que permanentemente vamos a estar discriminados porque no hay un consenso que supere esa situación".