Ximo Puig exige al Gobierno que pague ya los 1.500 millones de la liquidación de 2016

Así lo ha indicado Puig en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras la reunión de la comisión mixta de seguimiento de la reforma del sistema de financiación para analizar la situación actual después de que no se haya cumplido el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de renovar el modelo en 2017.

Tras el encuentro, en el que han participado los grupos parlamentarios, la Confederación Empresarial Valenciana, sindicatos, universidades y la Federación de Municipios, Puig ha criticado el "incumplimiento" de Rajoy con la reforma del sistema de financiación, que espera que se "subsane en las próximas semanas".

"No se puede continuar en esa dinámica. Esto no es ganar tiempo como algunos dicen, sino perderlo para resolver el problema territorial de España, que no es solo Cataluña y la financiación es clave para solucionar los problemas de España", ha reivindicado.

Además, el 'president' ha subrayado que no va a permitir "la amenaza" ni el "chantaje" del Gobierno de recortar a la Comunitat 353 millones de las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación del ejercicio 2018. "Eso no puede ser la solución", ha subrayado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN))