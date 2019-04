Ximo Puig dice que Álvarez de Toledo "no puede ser más facha"

El president de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ha afirmado este sábado que la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, "no puede ser más facha".

Durante un mitin en Alicante, en el que ha intervenido antes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Puig se ha dedicado a alertar de que PP y Ciudadanos están dispuestos a pactar "con la extrema derecha" para hacer una "coalición contra el progreso".

"Cómo se puede decir que nunca van a pactar con el PSOE y van a pactar con la extrema derecha, es una anomalía histórica, en ningún país de Europa pueden entenderlo", ha manifestado.

En ese punto, ha añadido que "cada día que hablan es terrible" y se ha referido, sin mencionarlo, al número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, y después a Álvarez de Toledo. "La Cayetana, que os voy a decir, es que no se puede ser más facha, ya no se puede, quieren blanquear lo imblanqueable, y no", ha remachado.

Así, Puig ha pedido salir el domingo a "ganar-ganar" porque con ello ganará "la gente, la racionalidad y el progreso" frente a la coalición "contra el progreso" que supone, a su juicio, la posibilidad de un pacto entre los tres partidos de derechas.

Frente a esas posiciones, ha defendido que el PSOE es "el partido de la igualdad y de las mujeres". Ha destacado el papel de las mujeres socialistas y ha asumido la responsabilidad de los hombres del partido porque "no hayan tenido el protagonismo". No obstante, ha enfatizado los movimientos feministas de los dos últimos 8M y ha sostenido: "No va a haber un paso atrás; no es no; fin de la historia".

Además, ha subrayado que el PSOE es el partido de la Cultura y ha recordado a "las mujeres que han estado orilladas" y se ha referido a la alicantina Paca Aguirre, Premio Nacional de las Letras -fallecida el pasado 14 de abril--, "socialista y tan querida". "Ojalá ahora mucha más gente pueda leerla y conocerla", ha mantenido y ha recitado uno de sus versos: "Si me llamáis, tendréis siempre mi corazón".