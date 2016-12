Ximo Puig: "Ahora hay que dar más ejemplo que nunca contra la corrupción porque hemos pasado una época muy negra"

Así lo ha aseverado el jefe del Consell en una entrevista concedida a la Cadena Ser, y que recoge Europa Press, al ser preguntado por la acción contra la corrupción y el caso del exgerente de Divalterra --al antigua Imelsa-- que dimitió y pagó unas dietas que habían sido cuestionadas.

Al respecto, Puig ha ironizado al decir: "Si el PP tuviera nuestro nivel de exigencia no sé quién quedaría representándolo" pero ha agregado que, "efectivamente, ahora hay que dar más ejemplo que nunca porque hemos pasado una época muy negra".

En este punto, ha incidido en que "falta que el PP asuma muchas responsabilidades políticas" y ha aludido a la investigación por supuesta financiación irregular del PP de Valencia, "una cuestión que afecta al corazón de la democracia".

"Ahora nosotros hemos de ser muy autoexigentes pero poniendo las cosas en su lugar porque la extralimitación puede llevar a deformar en gran medida la realidad", ha advertido.

En otro orden de cosas, Puig ha defendido el "mestizaje" del gobierno salido de l'Acord del Botànic (integrado por PSPV y Compromís y con el apoyo de Podemos). Cuando se le ha planteado que algunos miembros de su partido creen que se le concede demasiado protagonismo a la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, Puig se ha mostrado "muy contento con el funcionamiento de este gobierno".

"NO HAY DOS GOBIERNOS"

"Estamos demostrando cómo se fabrica política moderna adaptándonos a lo que han decidido los ciudadanos: que haya un gobierno de mestizaje que tiene dificultades, claro, pero que es mucho más estable, próximo, transparente y útil; nosotros estamos trabajando en un único gobierno; no hay dos gobiernos, hay un único gobierno", ha insistido.

Respecto a la firma de la actualización del pacto del Botànic, ha augurado que se llevará a cabo a cabo a principios de año y que, una vez logrado el acuerdo, solo queda cuadrar agendas y ponerlo "en escena".

Por otra parte, Ximo Puig ha hecho un llamamiento a la calma e cuanto a la calidad de la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana. Aquí ha hecho notar que el servicio de calidad está garantizado y otra cosa es que el modelo de gestión privada desarrollado bajo el anterior mandato del PP no les parezca "el más adecuado".

Sobre otro tema polémico, el de los residuos, el 'president' ha pedido un acuerdo dialogado para el sistema de reciclado de envase y, sobre todo, ser conscientes de la existencia del problema global.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y PACTOS

En otro momento de la entrevista, Puig ha abordado la financiación autonómica. Acerca de esta cuestión ha subrayado que su gobierno, que pondrá este tema sobre al mesa en la próxima Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero, "no aceptará un sistema que no sea equitativo".

El responsable autonómico --que ha recalcado que con la situación actual "no se está incumpliendo la Constitución"-- ha abogado por abordar este asunto este asunto no se ha de abordar solo desde la perspectiva autonómica, sino desde la óptica de la financiación de todas las administraciones públicas. "La mirada debe ser conjunta sobre toda la tarta, no podemos discutir solo sobre un trocito que le queda a las CCAA", ha defendido.

Finalmente, el jefe del Consell ha apostado por aprovechar que 2017 y 2018 son años sin citas electorales para impulsar grandes pactos con todas las fuerzas políticas. Ha puesto como ejemplo la reforma de la Constitución, el pacto por la Educación o el cambio del modelo productivo. Afirma Puig que no hay que tener miedo al diálogo, ya que "pactar no es traicionar", ha sentenciado.