Política

El abogado de Willy Toledo denuncia que la Policía no le ha permitido hablar con el actor: "Me parece inaudito"

El abogado del actor Willy Toledo, Endika Zulueta, ha denunciado en la madrugada de este jueves que la Policía no le ha permitido hablar con su cliente. "He estado desde las 20.30 horas hasta las 23.00 en la Comisaría y no me lo han permitido. Me parece inaudito", ha asegurado.