WhatsApp se retracta y mantiene el cierre "permanente" de las cuentas de Podemos que usaba para la campaña

Las cuentas de WhatsApp de Podemos que utilizaba para mandar mensajes en campaña electoral a sus simpatizantes permanecerán cerradas "de forma permanente" según les ha informado a la formación morada responsables de la 'app'. Señalan que el anuncio de que restaurarían las cuentas, que recibieron este miércoles, fue un "error" de un miembro de la compañía.



En el mensaje que han recibido en Unidas Podemos, al que ha tenido acceso Europa Press, les explican que "un miembro del equipo de atención al cliente revirtió inadvertidamente la prohibición de una de estas cuentas ayer --por el miércoles--, lo que activó automáticamente el correo electrónico que recibió". Es decir que de las siete cuentas que cerraron a Podemos, una fue restaurada, o comenzó el proceso de restauración que llevó a que en la sede de la formación morada recibieran un mensaje diciendo que volverían a tener operativa la cuenta.

"Esto se hizo por error y restablecimos la prohibición poco tiempo después. Por favor acepte mis disculpas por cualquier confusión que esto pueda haber causado", continua el mensaje de la compañía que es propiedad de Facebook.

Para que no quede la menor duda, desde WhatsApp advierten a Unidas Podemos que reiteran el mensaje del lunes en el que prohibían sus cuentas por violar los términos del servicio. "Quiero reiterar el mensaje que envié el lunes de que todas las siguientes cuentas de usuario siguen prohibidas por violar nuestros términos de servicio. Estas prohibiciones son permanentes y no están sujetas a más apelaciones", indican.

Unidas Podemos, que enviaba sus mensajes de campaña a través de siete números de teléfono, ya, definitivamente, no podrá utilizarlos más puesto que no cabe apelación ante la 'app'. Desde la formación lamentan que siendo un asunto de "gravedad" que ha influido "de manera perjudicial para Podemos en la campaña", no les hayan ni recibido ni dado explicaciones sobre el cierre de la cuentas.

La candidatura de Unidas Podemos a las generales usaba estas cuentas para enviar mensajes a sus simpatizantes, y desde el lunes antes del primer debate electoral denunciaron que se las habían cerrado. Los mensajes, según explican desde Podemos, llegaban a sus casi 60.000 simpatizantes.