Vox insiste en que tiene que tener presencia en los pactos y avisa que no apoyará acuerdos de PP y Cs

Espinosa de los Monteros ha explicado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, que su partido tiene varias opciones para desbloquear la situación en Madrid. Por un lado, ha afirmado que podrían "llegar a un acuerdo para que gobierne PP y Vox", por otro lado, entiende que podrían "pactar un Gobierno del PP en solitario con el apoyo de Cs y Vox".

Otro escenario, según el dirigente de Vox, es que la formación 'naranja' acordara con Más Madrid la investidura de Manuela Carmena como alcaldesa, a lo que Vox respondería poniendo una "moción de censura sobre la mesa".

Así, el diputado de la formación de Santiago Abascal se ha mostrado tajante al declarar que no permitirán que Ciudadanos participe en gobiernos si no se sientan a hablar con ellos. "Me parece sorprendente que no quieran llegar a un acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a ceder, pero para ceder hay que sentarse y hablar", ha afirmado.

En este sentido, avisa que si Vox no encuentra un marco de diálogo "razonable para todas las partes" no se va a poder gobernar, "aunque se proclame candidato uno u otro".

CAMBIO "SUSTANCIAL" EN LOS PRESUPUESTOS ANDALUCES

Por otro lado, Espinosa de los Monteros también ha comentado la situación en Andalucía, tras el anuncio de su partido de presentar una enmienda a la totalidad sobre los presupuestos presentados por el Ejecutivo de la Junta liderado por Juanma Moreno.

El portavoz de Vox ha afirmado que el actual Gobierno andaluz ha presentado unos presupuestos "muy continuistas con los del Gobierno socialista anterior" por lo que "no son aceptables". "O se cambian los presupuestos sustancialmente, o va a ser muy difícil que se aprueben", ha sentenciado.