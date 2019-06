Vox, optimista ante un pacto para que la derecha gobierne en la capital: "Estamos a tiempo de salvar Madrid"

Así lo ha señalado el dirigente de Vox en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha indicado que ellos no tienen "preferencia" entre el 'popular' José Luis Martínez Almeida o la candidata de Ciudadano, Begoña Villacís. "Nuestra preferencia es Ortega Smith y a lo que aspiramos es a poner de acuerdo a ambos lados, que no está siendo fácil", ha desvelado.

Menos dificultades está entrañando la consecución de un acuerdo programático aunque, ha puntualizado, "muchos de sus aspectos" siguen siendo objeto de discusión. Cuando esté cerrado, a su juicio, se podrá empezar a hablar del reparto de responsabilidades.

RESPONSABILIDAD DE GOBIERNO DONDE SEAN RELEVANTES

Eso sí, ha dejado claro que Vox "aspira a tener responsabilidad de gobierno" en aquellos territorios en los que no tiene una representación "irrelevante". "Donde tiene presentación suficiente, Vox siempre aspira a poner en prácticas sus ideas desde el gobierno", ha remachado, sin concretar qué concejalías querría ocupar.

Espinosa de los Monteros ha admitido que los contactos están siendo "mas frecuentes con el PP y menos con Ciudadanos porque son menos fáciles" aunque ha remarcado que "siempre hay vías de contacto diversas".

En este punto, ha insistido en que "el camino no se ha acabado" y que "ya se ve el final". "Yo soy optimista y espero que no haya que llegar a la moción de censura", ha dicho, avisando de que si el acuerdo no se cierra antes de la sesión constitutiva del consistorio de este sábado, Vox estará ahí para apoyar "en las condiciones adecuadas" una moción de censura contra Manuela Carmena.

Respecto a la situación en el resto de municipios susceptibles de pactos, el portavoz de Vox ha indicado que está "habiendo avances" en aquellos en los que su partido tiene "la llave" del gobierno. "Si hay acuerdos, lo veremos mañana. Quitando Zaragoza, espero que se llegue acuerdos sensatos y razonables y del que todo el mundo salga razonablemente satisfecho", ha concluido.