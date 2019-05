Vox ve "justificable" que el Parlamento Europeo haya impedido la entrada a Puigdemont: "Es la aplicación del reglamento"

"Creo que es la aplicación del reglamento interno. Me parece bien", ha asegurado el dirigente de Vox en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de TVE, recogida por Europa Press.

Espinosa de los Monteros se ha expresado así después de que a Puigdemont y Comín, eurodiputados electos por la lista de JxCAT en las elecciones del pasado domingo, se les haya impedido la entrada a las instalaciones de la Eurocámara para solicitar el pase provisional que se otorga a los nuevos diputados mientras se formalizan las listas.

VOX NO ACEPTARÁ UNA NEGOCIACIÓN 'A LA ANDALUZA'

Por otro lado, el portavoz parlamentario se ha referido a la posibilidad de alcanzar acuerdos con el Partido Popular y con Ciudadanos para gobernar en las Comunidades Autónomas en las que la suma es posible.

"Es muy difícil llegar a negociar cuando nadie se sienta al otro lado", ha lamentado Espinosa de los Monteros después de que el partido naranja haya expresado su disconformidad para sentarse con Vox.

"Hay un partido que no se quiere sentar, el otro dice que sí pero no se sienta. Sospechamos que no hay deseos de avanzar", ha señalado, para después lanzar una advertencia: "Estamos preparados para ser la oposición cuatro años".

En este sentido, Espinosa de los Monteros ha avisado que Vox no aceptará una negociación similar a la que llevaron a cabo en Andalucía para la investidura del 'popular' Juanma Moreno. En esa ocasión, PP negoció de forma independiente con Cs y Vox.

"Nuestro esfuerzo de generosidad ha sido malinterpretado como un signo de debilidad. Mal negocio para los que hemos llegado con buena fe. Si se piensan que pueden llegar a un acuerdo y dárnoslo como hechos consumados sin negociar, ya le digo que eso no va a suceder", ha remachado.