Vox insiste en que ya no apoyará gobiernos sin sentarse a negociar con Ciudadanos porque no se fía

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha vuelto a advertir este jueves de que su partido no apoyará ningún gobierno autonómico ni local si el PP, pero también Ciudadanos, no se sientan con ellos para negociar porque, después de la experiencia en Andalucía, aseguran que ya no se fían de esos dos partidos.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Espinosa de los Monteros ha reiterado que Vox está abierto a pactar con todos aquellos partidos con los que tenga algo en común, pero si alguien no quiere hablar, como a su juicio pasa con Ciudadanos, "no se puede pactar" porque los acuerdos no se "fuerzan".

Ahora bien, ha insistido en que su partido no apoyará ningún gobierno si no son llamados a negociar previamente, es decir, no aceptará que se les "use" para negociar "pactos de adhesión" ni para ser "muletas" de otros partidos, como ocurrió con el Gobierno andaluz.

En ese sentido, avisa a Ciudadanos que no va a respaldar "ni siquiera" a gobiernos donde haya negociado con una de las partes, como pasó en Andalucía, donde el PP firmó un acuerdo con Ciudadanos y otro con Vox, que no llegó a sentarse con el partido naranja.

En su opinión, "lo lógico" y "lo razonable" es que, si Vox va a prestar sus votos para una Alcaldía o una Presidencia de comunidad, participe en la negociación del programa del gobierno, y que si va a aportar el 25% de los votos, también sus propuestas supongan el 25% de ese programa.





"ES POSIBLE" QUE ACABE GOBERNANDO CARMENA

Máxime cuando está empezando a ver algunos "movimientos" entre el PP, el PSOE y Ciudadanos para "repartirse" implícita o explícitamente el poder autonómico y municipal en una suerte de "consenso socialdemócrata" en el que Vox, ya avisa, no estará.

Espinosa de los Monteros ha querido dejar claro que ellos se han presentado a las elecciones para defender unas ideas, "no para quitar a un socialista para poner a otros", por lo que ha insistido en que si no cuentan con ellos para las negociaciones, no saldrán adelante algunos gobiernos en los que su respaldo puede llegar a ser fundamental.

Aunque eso implique, según ha recalcado, que, por ejemplo, la todavía alcaldesa y candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital, Manuela Carmena, acabe gobernando por segunda vez la ciudad. "Es posible", ha comentado el diputado de Vox porque "Ciudadanos la ha resucitado y el PP le ha dado oxígeno".





¿ENTRAR EN FUTUROS GOBIERNOS? HABRÁ QUE VER CASO POR CASO

En el caso de que se lleguen a sentar con PP y/o Ciudadanos, el dirigente de Vox no descarta que su partido solicite entrar en futuros gobiernos --"habrá que ir viendo caso por caso", ha dicho--, pero, de entrada, ya apunta que "hay sitios" donde su presencia en los ejecutivos estaría "justificada".

Preguntado por las razones por las que no se fía ni del PP ni de Ciudadanos, Espinosa de los Monteros ha respondido que "la desconfianza se sostiene por la experiencia en Andalucía", donde el PP y Ciudadanos "pactan una cosa y luego dicen que es papel mojado".

Por ello, ahora reclaman, en primer lugar, "sentarse a negociar con las partes, cumplir los pactos y que éstos se sostengan en el tiempo". En este punto, no ha descartado que Vox deje de prestar apoyo al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno. "Todo está encima de la mesa", ha señalado.