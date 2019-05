Política

Vox espera que "los acusados golpistas" no vuelvan al Congreso porque "no son merecedores"

El diputado de Vox al Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández, ha confiado este viernes en que "los acusados golpistas" no vuelvan a pisar el Congreso y "cuando llegue la sentencia de 1-O, que esperamos sea condenatoria, no puedan ejercer por siempre esos derechos políticos de los que no son merecedores".