Vox defiende a Salvini y Le Pen pero marca distancias porque su campaña es "para los españoles"

El cabeza de lista de Vox a las elecciones a la Eurocámara, Jorge Buxadé, considera que los ataques de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos a la ultraderecha europea son una "falta de respeto a la democracia y al ejercicio libre del voto", y que atacar a los líderes de esos partidos es "atacar a los pueblos que los han votado".

Durante un debate en la Cadena Ser, recogido por Europa Press, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos han advertido contra la "amenaza" que suponen los partidos nacionalpopulistas, mientras Vox ha defendido como "absolutamente legítimo" que se quiera "repensar" Europa y no seguir dando poder a los "burócratas" de Bruselas que, a su juicio, son los que "han causado los problemas".

Con todo, ha insistido en desmarcarse del italiano Matteo Salvini (líder de La Liga italiana) y de la francesa Marine Le Pen y ha evitado concretar, a preguntas de la 'popular' Dolors Montserrat, si Vox se unirá a ellos para formar grupo en el Parlamento Europeo. "Nos vamos a integrar con los intereses de los españoles", se ha limitado a decir.

Además, ha justificado la ausencia de Vox del gran acto que la ultraderecha europea celebró el sábado en Milán afirmando que él no recibió ninguna invitación y, además que Vox hace campaña "para los españoles" y que los intereses de los españoles son lo único que les interés: "A mí no me va a votar ningún húngaro".

En cambio, todos los demás partidos han advertido de la "amenaza" del nacionalpopulismo y de los que quieren "una involución y volver a levantar fronteras", en palabras del socialista Josep Borrell. Para Montserrat, ese populismo ha fraguado en el Brexit y "ahora los británicos se están dando cuenta de que dentro de Europa hace mucho frío".

La candidata de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez-Palop, ha advertido en contra de unos partidos que son "xenófobos, aporófobos, homófobos y machistas", pero subrayando que si están ahí es porque "existe una Europa que no ha respondido", que es "de burócratas, tecnócratas y mercaderes" y "no mira de dónde viene el dinero pero sí de donde vienen las personas". A su modo de ver, la única salida son los "eurocríticos" que quieren "una Europa más democrática y donde los derechos sociales estén blindados".

GARICANO: SON PATRIOTAS "DE PACOTILLA"

Desde Ciudadanos, Luis Garicano ha identificado como causa del populismo que Europa "no ha sabido crear empleo de calidad y crecer" ni proteger a sus ciudadanos de las amenazas globales. En todo caso, ha avisado de que los nacionalpopulistas son patriotas "de pacotilla", que están "mucho con los símbolos y poco con los ciudadanos y sus intereses".

Y ha puesto como ejemplo al vicecanciller austriaco, Heinz-Christian Stracher, del ultraderechista FPÖ, que ha tenido que dimitir tras vérsele en un vídeo negociando favores económicos a cambio de dinero procedente de Rusia.

Por otro lado, Borrell ha afeado a Montserrat que el PPE tenga en su grupo al partido de húngaro Viktor Orban; ella le ha replicado que está suspendido y le ha recordado que los socialistas europeos tienen entre sus filas al PSD rumano (que también está suspendido) y al SMER del ex primer ministro Robert Fico.

Durante el debate, todos los partidos, salvo Vox, que no ha aclarado su postura, han apoyado la propuesta de Borrell de crear una especie de impuesto en frontera para gravar los productos fabricados en países con legislaciones más laxas en materia de emisiones de CO2. El socialista ha justificado que "a la atmósfera le da igual" donde se sitúen las fábricas contaminantes mientras que en Europa se pueden perder puestos de trabajo.

Buxadé no ha aclarado su postura y se ha limitado a decir que "hace 15 días" todos los partidos estaban a favor del libre comercio y contra los aranceles del estadounidense Donald Trump y ahora todos apuestan por un arancel. A su modo de ver, se debe impedir la entrada de los productos que incumplan toda la normativa europea, no solo la de emisiones de CO2.

VOX, PODEMOS Y LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO El candidato de Vox ha cargado contra el acuerdo de libre comercio con Sudáfrica porque, según ha dicho, está motivando que los agricultores valencianos estén "tirando las naranjas" porque su precio ha caído un 50 por ciento. La de Podemos ha estado de acuerdo en que este, como otros acuerdos comerciales, se han hecho de espaldas a los ciudadanos y sin explicación ninguna.

No obstante, la 'popular' Dolors Montserrar ha evitado las interpelaciones de Buxadé (el acuerdo se aprobó en 2016) y ha optado por decir que Vox no podrá "defender los intereses de la naranja" si se suma "a un grupo minoritario o antieuropeo" y que el PP es "el guardián de la PAC" y de los intereses de los agricultores. Borrell, por su parte, ha dicho a Podemos que el PSOE votó en contra en la Eurocámara de la apertura de las nuevas negociaciones comerciales con Estados Unidos.

En otro momento del debate, el también ministro en funciones ha apostado por "no hacer seguidismo de Estados Unidos" respecto a otro asunto, la guerra comercial con China que en realidad es "una guerra tecnológica", pero ha estado de acuerdo con Ciudadanos en que los europeos tienen que estar unidos ante el gigante asiático.

CHINA Y ESTADOS UNIDOS Garicano ha incidido en que China no ha ido convirtiéndose en un país más democrático con la apertura comercial y tanto Borrell como Montserrat ha incidido en que la presencia de gigantes como Estados Unidos y China es lo que hace necesaria la UE. "Estados Unidos, fruto del populismo se está convirtiendo en proteccionista y en la UE creemos en la libertad de mercado", ha dicho la 'popular', que ha defendido la bondad de los acuerdos comerciales para las pymes. Borrell ha advertido además de las decisiones "unilaterales y extraterritoriales" de Estados Unidos.

Conscientes de que Europa pierde terreno en la batalla por la hegemonía tecnológica, Ciudadanos ha apostado por orientar hacia la innovación toda la capacidad inversora. El PSOE ha remarcado que el 'Green New Deal', un plan de transición a una economía descarbonizada en el que se inviertan 200.000 millones de euros, es lo que puede impulsar la creación de empleo.

Para Vox, en cambio, si en Europa no se desarrollan las empresas tecnológicas es por la "maraña de burócratas" que lo regula todo y por proyectos como la llamada tasa Google. Borrell le ha respondido que esa tasa aún no existe y por tanto no ha podido tener incidencia. PSOE, Ciudadanos y Podemos han coincidido en denunciar la competencia fiscal entre países europeos.

Por otro lado, el socialista ha hablado de extender Erasmus más allá de los universitarios y Buxadé ha replicado que lo que hace falta es que la beca se entregue a los estudiantes al inicio del año universitario, y no después, porque eso impide a quienes no tienen recursos poder disfrutarla.

POLÍTICA ENERGÉTICA En el debate, Montserrat ha acusado a la candidata de Podemos de pretender la nacionalización de empresas y le ha pedido que condene al venezolano Nicolás Maduro y ésta la ha respondido reprochándole que "mezcle peras con manzanas".

También ha habido enfrentamiento por la política energética, con el PP acusando al Gobierno de crear "un shock" en la industria del automóvil hablando de que "el diésel tiene los días contados" y Borrell afeando al PP su "impuesto al sol" y poniendo en valor la buena calificación que han obtenido en la UE los planes españoles de transición ecológica. Montserrat quiere una transición "sin prohibiciones" y con "convergencia" con las empresas y Garicano que "no siempre paguen los mismos".