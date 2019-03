Vox responde al PP recordando a los últimos de Filipinas y a la España que "no teme a nada ni a nadie"

La formación liderada por Santiago Abascal ha dado la réplica a los populares en Twitter con un vídeo en el que han recordado a los últimos de Filipinas. "Frente a los que solo ofrecen miedo, la España Viva demostrará una vez más que no teme a nada ni a nadie", han asegurado.

El montaje elaborado por Vox alude de forma directa al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a la negativa de la formación en Madrid de recordar con una estatua al destacamento español sitiado en la iglesia del pueblo de Baler (Filipinas).

Con intervenciones del 'número dos' de Vox, Javier Ortega Smith, y del propio Abascal, el partido pide a los ciudadanos que el próximo 28 de abril hagan "historia" con su voto frente a los "traidores" a España.

CASADO PIDE A VOX NO PRESENTARSE EN PROVINCIAS PEQUEÑAS

Vox ha respondido así a la cinta en la que Epi dice a Blas que va a votar al partido de Abascal el 28 de abril para "echar a Pedro Sánchez de la Moncloa". En la misma, Blas cuestiona su decisión y le pregunta si no sabe cómo funciona la Ley D'Hondt.

Por eso, Blas avisa a Epi que "aprenda a votar con la cabeza" porque si va a votar a "lo loco" en las elecciones, en vez de "echar al okupa de la Moncloa, se comprará otro colchón y seguirá riéndole los chistes a los separatistas".

Precisamente, este miércoles Pablo Casado ha hecho hincapié en un acto en Zaragoza en un mensaje similar y ha pedido no fraccionar el voto del centro-derecha. Tras destacar que el Partido Aragonés (PAR) ha decidido no presentarse a las generales, dice que "ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad" porque eso impediría la "división del voto" y que no saliera beneficiado el PSOE y Podemos.