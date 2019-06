Vox dice que no tiene un acuerdo con Cs para la Mesa de la Asamblea de Madrid y que sería un "error" apurar los plazos

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este lunes que hasta este momento su formación no ha alcanzado ningún acuerdo con Ciudadanos sobre la elección de la Mesa de la Asamblea de Madrid o de ninguna otra institución y ha apremiado a los 'naranjas' a continuar hablando si quieren cerrar algún acuerdo porque sería "un error" apurar los plazos y generar "situaciones de tensión innecesarias".

Así lo ha avisado el dirigente de Vox, en una rueda de prensa en el Congreso, la víspera de que se constituyan la Asamblea de Madrid y la de la Región de Murcia, con la elección de las mesas de ambas Cámaras.

"El tiempo va pasando y nos vamos encontrando en situaciones cada vez más precarias que no facilitan el entendimiento, sino que provocan más tensión", ha insistido Espinosa de los Monteros, quien no ha querido dar detalles sobre el encuentro que mantuvieron este domingo el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y su homóloga de Vox, Rocío Monasterio.

SI NO HAY ACUERDO NO APOYARÁN

El portavoz ha dejado claro que "a esta hora" no hay "ningún acuerdo" con Ciudadanos, que ha propuesto a Juan Trinidad para presidir la asamblea madrileña. Eso sí, ha remarcado que su deseo es que haya "más reuniones" con los 'naranjas' para poder sellar un pacto "cuanto antes mejor", siempre con la premisa de que si no hay consenso ellos no apoyarán a su candidato para presidir la asamblea.

Preguntado si quieren que representantes nacionales de Ciudadanos se sienten con ellos para explorar las posibilidades de acuerdo de manera global en toda España, Espinosa de los Monteros ha dado a entender que no sería necesaria una cita de los negociadores a nivel nacional.

"Nosotros hemos alcanzado un principio de acuerdo con el PP para gobernar en los lugares donde podemos hacerlo solos y de ahí se derivarán pactos en el ámbito local. Si Cs quiere acuerdos en unos sitios sí y en otros no, tendrán pactos en unos sitios sí y en otros no, pero hay que sentarse para algo, no para tomar un café y conocerse", ha advertido, en referencia a esa primer toma de contacto entre Aguado y Monasterio.

Eso sí, ha dicho que "se ha perdido mucho tiempo" y que, en los 15 días que han pasado desde las elecciones locales y autonómicas "en unos sitios se ha avanzado muy poco y en algunos nada". "Nos preocupa mucho esta actitud porque hay mucho fondo y mucho contenido del que hablar", ha confesado, remarcando su deseo de cerrar acuerdos lo más específicos posibles.

"Por si alguien no lo ha entendido", según sus propias palabras, Espinosa de los Monteros, ha reiterado que no apoyarán a ningún partido con el que previamente no hayan firmado un pacto, y, aunque ha vuelto decir que tienen "la mano tendida", ha apelado a la "prudencia" y la "sensatez".

NO NEGOCIAR ANTE LOS MEDIOS

En este sentido, ha señalado que los días que restan hasta que el sábado de constituyan los ayuntamientos, no van a "adelantar acontecimientos" ni a "entrar en detalles" sobre lo que puedan hablar con otros partidos porque lo que importa es el "contenido" y no "las fotos".

"Queremos alcanzar acuerdos sensatos y lógicos y evitar negociar a través de los medios. Queremos llegar a acuerdos y explicarlos una vez que estén firmados y consolidados", ha indicado, subrayando que "hablar es la condición necesaria", pero que la "suficiente" es llegar a acuerdos.

Espinosa de los Monteros asume que quienes tienen "menos fuerza en cada sitio" tendrán que "ceder más" y el objetivo es que todos salgan "razonablemente insatisfechos" de esas negociaciones.