Vox Andalucía retira su proposición no de Ley contraria al "feminismo supremacista de género" ante el 8M

El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha decidido retirar la proposición no de ley que iba a defender en la sesión plenaria que se celebra desde este jueves en la Cámara autonómica en apoyo a la manifestación convocada el día 10 de la plataforma 'Women of the world en Andalucía', frente al "feminismo supremacista de género" que representan las movilizaciones y la huelga del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora este viernes.