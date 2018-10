Villegas recalca que "los números no dan" para una moción de censura en Cataluña y que Cs seguirá en la oposición

"La moción de censura en Cataluña necesita 68 diputados, mayoría absoluta, está claro que los números no dan", ha comentado Villegas en los pasillos del Congreso poco antes de que el líder del PP, Pablo Casado, haya instado al partido naranja a presentar una iniciativa de este tipo contra Torra, ahora que Junts per Catalunya y ERC no tienen mayoría en el Parlament.

Sin embargo, el 'número dos' de Ciudadanos ha dejado claro que lo que va a hacer su formación es exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que "actúe de una vez" y aplique el artículo 155 de la Constitución para quitar a Torra las herramientas que tiene para "dar otro golpe de Estado".

En este contexto, Villegas ha insistido en que la intención de su formación es continuar liderando la oposición y representando "a los catalanes que quieren seguir siendo "catalanes, españoles y europeos".