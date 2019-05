Política

Villegas se compromete a que Carmena no sea alcaldesa e insiste en que Gabilondo es "sanchista"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado este jueves que su partido hará acuerdos para "sacar el populismo" de Madrid y se ha comprometido con que Manuela Carmena "no siga siendo alcaldesa" de la capital. Así, ha insistido en que "no habrá acuerdos posibles" con el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, mientras no se distancie de las políticas de Pedro Sánchez y "asuma postulados de Ciudadanos".