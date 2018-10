Villegas, Marín y Arrimadas aseguran que "no son unas elecciones más" y que "el cambio empieza en Andalucía" con Cs

En una intervención con motivo de la celebración en Jerez de la Frontera (Cádiz) del Consejo General del partido naranja, Villegas ha afirmado que "el único que puede liderar una etapa de cambio que se haga desde el centro y no desde los extremismos es Ciudadanos, y esa nueva etapa va a empezar en Andalucía".

En este sentido, ha añadido que "Andalucía va a ser el primer sitio donde los centristas moderados vamos a ganar a los viejos partidos". "El cambio se inicia en Andalucía y se va a propagar por toda España", ha augurado.

En los mismos términos se ha manifestado Inés Arrimadas, que ha asegurado que "se palpa el cambio" en Andalucía. Así, ha recordado que Andalucía fue "la punta de lanza", ya que "fue la primera vez que Ciudadanos entra con fuerza" en una institución como el Parlamento andaluz.

Arrimadas ha recordado que en Cataluña "parecía imposible ganarle a los nacionalistas en votos y en escaños y lo conseguimos". Así, ha proclamado que "Andalucía no es del PSOE, es de los andaluces". "No es el cortijo del PSOE. 40 años son suficientes", ha añadido.

Además, ha criticado el papel del PP en la oposición durante todos estos años, argumentando que "si sales a perder no ganas, y ese es el gran error del PP, que, además, no puede salir a explicar nada porque no ha conseguido nada en la oposición".

Por su parte, el candidato a la presidencia de la Junta, Juan Marín, tras asegurar que "estas no son unas elecciones más", ha recordado que "Inés ganó en Cataluña. Demostró que se podía hacer y ahora lo vamos a demostrar en Andalucía".

Marín ha recordado lo "logrado" desde la oposición, como la eliminación del impuesto de sucesiones, para criticar el "conformismo y la resignación de los que no creen, del PP, que se ha llevado 40 años sin hacer nada".

"Este momento es clave, porque ha llegado la hora, porque Andalucía merece que la resignación no forme parte de nuestro ADN", ha afirmado Marín, que ha añadido que "queremos ganar para devolver a Andalucía a los ciudadanos, porque no llevamos en el ADN la corrupción, el mayor índice de fracaso escolar, el derrotismo o que se gasten el dinero de los desempleados en puticlubs".

Finalmente, ha hecho referencia a las diferentes encuestas publicadas sobre la cita electoral del próximo 2 de diciembre, afirmando que "estamos en el camino correcto". "Ciudadanos es hoy el cambio", ha concluido Marín.