Villegas recalca que Cs mantiene su oposición a los PGE de 2019 aunque defiende que las leyes sigan su trámite

"Estos trámites no están para matar las leyes y dejarlas muertas en un proceso logístico. Seguimos oponiéndonos, otra cosa es que las leyes tienen que seguir con sus trámites", ha afirmado el 'naranja' en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras enfatizar que Ciudadanos sigue "igual de lejos" de unos Presupuestos que van a "subir" los impuestos y el gasto a "los españoles".

Al ser preguntado si Ciudadanos, con esta decisión, se aleja del PP para acercarse a los socialistas, Villegas ha enfatizado que se trata de una percepción "incorrecta" y ha manifestado su "sorpresa" ante el "ruido que se ha montado".

"Si el partido socialista piensa que esta ley le va a permitir aprobar nuevos PGE para 2019 está equivocado, lo normal es que una ley tarde 6 o 7 meses para aprobarse", ha avisado, poniendo de manifiesto que los Presupuestos no contarán con un nuevo déficit dados los plazos que se manejan.

Villegas ha admitido que no avisó al PP de su decisión. "No se ha hablado con ellos, al igual que no se habla cada vez que damos por terminado el trámite de una ley", ha zanjado.