Villegas niega que Cs cobrara por incluir a candidatos en listas municipales en Madrid: "No tiene fundamento"

En declaraciones a los periodistas momentos antes de participar en una conferencia en Almería, Villegas ha dicho que trata de informaciones "recurrentes" y "noticias viejas que salen cada vez que hay campaña electoral". Aparecen cuando "las encuestas nos van bien", pero "no tienen ningún fundamento", ha asegurado.

"El Tribunal de Cuentas dice que nuestra contabilidad es correcta y, por lo tanto, son serpientes de verano, serpientes de campaña que aparecen sobre todo cuando Ciudadanos se ve más fuerte y cuando se presenta como fuerza cambio", ha manifestado.

En su información, 'El Mundo' cita a los concejales Horacio Rico, de Alcobendas, y Juan José González, de Arroyomolinos, que explican que abonaron de sus bolsillos 2.500 y 600 euros, respectivamente, por concurrir como número uno y número seis en las candidaturas.

También a los militantes José Felipe Garrido y Sergio Blázquez, de Navalcarnero y Fuenlabrada, que dicen que en ambas sedes también se expuso esa posibilidad a sugerencia de la dirección regional del partido, aunque en el primer caso no llegó a aplicarse y en el segundo el antiguo afiliado no tiene constancia de si se hizo o no porque fue expulsado antes de los comicios por denunciar, según su testimonio, que ésta era "una práctica ilegal".

UN CIS QUE NO ESTÉ "AL SERVICIO" DEL PRESIDENTE

Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos se ha referido a la última macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada este martes, que apunta a que el PSOE ganaría las elecciones generales del próximo 28 de abril, con un 30,2% de los votos y entre 123 y 138 escaños. El PP recibiría un 17,2% (entre 66 y 76 escaños), Cs un 13,6% (entre 42 y 51), Unidas Podemos un 12,3% (28-34) y Vox un 11,9% (29-37 escaños).

Villegas ha afirmado que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, "va a tener que ir recogiendo su cocina porque se va a ir a casa cuando llegue el cambio" a Moncloa con el líder de la formación naranja, Albert Rivera.

En este sentido, ha indicado que este organismo público "no va a estar al servicio de ningún partido" ni va a hacer encuestas "a medida" como, a su juicio, realiza actualmente para favorecer al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, con un gasto de dinero público de "300 millones de euros". Será "profesional" y estará "al servicio de los españoles y no al servicio de un presidente del Gobierno", ha subrayado.

EL ESCAÑO POR ALMERÍA, EN DUDA

Sobre la posibilidad de que no consiga escaño en el Congreso --ya que el CIS atribuye uno o ningún escaño a Cs por la provincia de Almería--, Villegas ha puesto en duda el pronóstico de Tezanos. "Vamos a sacar más de un escaño en Almería y muchos en toda España" que van a "impulsar un cambio", ha afirmado.

Según ha señalado, uno de los principales objetivos de Ciudadanos es acabar con "los privilegios" y "defender la igualdad entre los españoles", por lo que considera que un Gobierno liderado por Rivera va a "venir bien" a las provincias que han sido "perjudicadas" por el "bipartidismo" ya que los Gobiernos del PP y el PSOE "han dependido de los nacionalistas".