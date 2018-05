Villegas (Cs) ve "muy difícil" que el PSOE mantenga su posición con Cataluña si gobierna con votos de independentistas

"En política sabemos que nada es gratis y se me hace muy difícil pensar que un presidente del gobierno elegido con los votos de los que quieren romper España, ERC y el PDeCAT de Puigdemont vaya a afrontar el tema de Cataluña y el reto separatista en determinadas condiciones", ha señalado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Según ha afirmado, "no hay prevista ninguna reunión" entre el PSOE y Ciudadanos de cara al debate de la moción de censura, que se celebrará este jueves 31 de mayo, pero en todo caso, la formación liderada por Albert Rivera piensa mantener su reclamación de elecciones generales y su rechazo a la iniciativa impulsada por Pedro Sánchez.

Asegura en esta línea que "no hay posibilidad" de pactar esa moción con los socialistas y "no hay condiciones" que negociar porque "la única posibilidad" es hablar con el PSOE "para decidir cómo se convocan elecciones" y pactar "un candidato instrumental". "No tiene sentido ni que Sánchez ni que Rivera lo hagan, ellos quieren presidir el país para gobernar y ahora no hay que gobernar", ha apostillado.

Para Villegas, "el PSOE está aún a tiempo de reflexionar" y retirar su iniciativa porque "la alternativa a una legislatura liquidada por la corrupción del PP no es poner a Sánchez en La Moncloa a toda costa, con los apoyos que sean y con un gobierno débil que no tendría capacidad de maniobra".

Con todo, recuerda que "la primera opción" para Ciudadanos es que sea el propio presidente del Gobierno quien convoque los comicios y "si se enroca", la siguiente alternativa es promover una moción para la que a la formación de Rivera le faltarían tres diputados que tendría que conseguir mediante acuerdos con otras fuerzas políticas.

"Ya lo veríamos. Llegado el momento habría que negociarla", ha comentado, para incidir en que la formación "no va a cejar en el empeño" de que se anticipen elecciones.