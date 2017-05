Villegas (Cs) dice que el Cupo Vasco debe arrojar un resultado "similar" al régimen general de financiación autonómica

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios tras presentar a la nueva portavoz en las Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, al ser preguntado sobre esta cuestión, ante la que ha advertido: "Si se trae al Congreso de los Diputados una ley de cupo que produzca resultados insatisfactorios votaremos en contra".

En todo caso, ha manifestado que le gustaría que el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, "se hiciera esa pregunta, qué va a votar el Partido Socialista cuando el PP traiga la ley de cupo" porque "no va a salir solamente con los votos de PP y PNV, y no va a salir con votos de Cs si es injusta".

Villegas ha reiterado que hay que diseñar un nuevo sistema de financiación porque el actual "se ha demostrado injusto e ineficiente" y ha recordado que "hace demasiados años que está caducado y el PP no se ha atrevido a cambiarlo".

Por otra parte, preguntado sobre si está a favor de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pactadas entre PP y PNV, que suponen aumento de inversiones en el País Vasco, ha apuntado que Cs "no tiene compromiso" con estas enmiendas, las revisará y si no coinciden con su idea de país votarán en contra: "Ciudadanos no está vinculado con esas enmiendas".