Villacís, "muy contenta" con las encuestas, achaca los datos de Cs a la "prudencia, humildad" y "trabajo de hormiguita"

"Las encuestas son lo que son, pero no voy a decir que no me ha ilusionado mucho", ha expresado Villacís antes del comienzo de la entrega de Medallas de Oro de la Ciudad de Madrid por San Isidro.

Begoña Villacís ha expresado asimismo su satisfacción con "vocales vecinos, afiliados" de la formación en Madrid, que "trabajan muchísimo porque Cs sea verosímil y una alternativa verdadera de Gobierno".

En este punto, la portavoz de la formación naranja en el Consistorio ha asegurado que proponen "un futuro para Madrid", y lo hacen "con todas las ganas". "Esto se consigue con cautela, prudencia, humildad... es un trabajo de hormiguita, de muchas horas, en todas las calles posibles, de escuchar, de escucha activa", ha explicado a los medios de comunicación.

Por su parte, el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha precisado que las "encuestas reales y las buenas son las urnas", pero que estos resultados con "una motivación adicional". "Estamos muy contentos, y esto demuestra que hay que seguir trabajando como hasta ahora", ha indicado.

Así, Aguado ha reafirmado su intención de continuar "siendo contundentes con la corrupción, poniendo en marcha reformas que beneficien a los madrileños y que sea una lesgislatura de avance".