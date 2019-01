Villacís dice que Cs "no va a jugar" con la lucha contra violencia machista, algo que recoge acuerdo con PP en Andalucía

"Cs apoya el documento con todos los puntos que hemos pactado, entre ellos reforzar la lucha contra la violencia de género; cuando llegas a un acuerdo con un partido, que es en base a medidas, hay que creer en la palabra del partido con el que hemos negociado", ha apuntado Villacís antes los medios de comunicación desde la Plaza Elíptica de Madrid.

En esta línea, ha apuntado que este acuerdo de medidas "es intocable", ya que "es el acuerdo que suscribirían los andaluces". "La violencia contra las mujeres es algo con lo que no se va a jugar; hay conquistas civiles, sociales, de igualdad, que no tienen marcha atrás en esto", ha apostillado.

Además, ha indicado que "cuando hablan de otros tipos de violencia entre familiares", esto son "objetivos conseguidos" porque en el pacto contra violencia de género a nivel nacional "ya se contempla".

Sobre el acuerdo con el Partido Popular, asegura que "está cerrado entre dos partes, y es el que se pondrá a valoración de todos los andaluces".

"Nos parece un acuerdo de futuro, equilibrado... se busca luchar contra la corrupción y bajar impuestos; es una propuesta integral, muy ambiciosa y contempla los retos de Andalucía", ha remachado, para añadir a continuación que se siente "muy cómoda con ese pacto". Por contra, ha aseverado que "en Madrid no es que no haya programas, es que no hay ni candidatos", por lo que hablar de futuros pactos "es una absoluta entelequia".

Preguntada por su valoración de que Vox denomine a la violencia de género violencia doméstica, Villacís ha señalado que "cada partido tiene un proyecto distinto" y "habría que preguntarles por qué usan ese término".