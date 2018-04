Villacís dice que Cifuentes "tendría que salir" de la Asamblea pero que "con pacto en la mano" cree que no es exigible

"Aquí tienes que hacer un poco de ejercicio de qué haría yo si fuera Cifuentes, yo creo que estaría harta, y creo que tendría que salir ella, pero esto ya es una consideración mía... con el pacto en la mano no podemos exigirlo hasta dónde yo sé; tendría que seguir todo el procedimiento para saber si resulta imputada, si infringe... sinceramente creo que tendría que dar un paso atrás", ha expresado Begoña Villacís en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Respecto al papel de Ciudadanos como aldabonazo en la dimisión de Cifuentes, Villacís ha puesto de manifiesto que "hace tres años en España no se dimitía y la razón por la que se dimite está íntimamente ligada a la desaparición de mayorías absolutas". "Ya no eres libre para hacer todo lo que te dé la gana, si no fuese por la existencia de Cs... dimitió por la inminencia de una moción de censura donde el PP no sumaba", ha apuntado a renglón seguido.

En este punto ha indicado que "hay un partido que está fiscalizando" y que gracias a ello "las cosas tienen sus consecuencias".

También ha indicado que lo que Cs vio "más prudente" fue una comisión de investigación a raíz de la polémica del máster, pero que "el PP la cambió y presentó otra comisión de investigación que no tenía nada que ver y en la que no se sienta ninguna profesora, no se sienta Cifuentes".

"Les damos la oportunidad de que se investigue, que lo demuestre... y dicen que en lugar de ello, se tienen que sentar los periodistas, la fuente, el señor Franco, el señor Sánchez", ha afeado la portavoz del Grupo naranja en el Consistorio madrileño.

"QUE DENTRO DE UN AÑO VALORE LA GENTE"

Preguntada por si su formación estaría dispuesta a encabezar una moción de censura, Villacís ha indicado que no se lo plantean porque no quieren "conseguir en despachos" lo que anhelan que suceda "dentro de un año". "Nuestra apuesta es para dentro de un año, y me gustaría tener más que el apoyo de partidos... lo más honesto ahora mismo es tener el apoyo de los ciudadanos", ha remachado.

Así, Begoña Villacís aboga ahora por la "estabilidad", por la existencia de "un presidente interino y que dentro de un año valore la gente lo que ha pasado y decida".

En este punto, Villacís ha señalado que Cs "es un proyecto de regeneración, por lo que es la renovación de muchas cosas". "No estamos sustituyendo a nadie, sino que promovemos la regeneración del país; queremos que la gente se identifique con Cs, no que nos vean como sustitutos de nadie", ha puntualizado.