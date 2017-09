Villacís afea a Ahora Madrid que defiendan que los catalanes "puedan votar" pero que impidan la consulta en Galileo

Villacís ha asegurado que "resulta que defienden --Ahora Madrid-- el hecho de que se consulte a los catalanes, pero cuando llevamos a Chamberí que se consultara a los vecinos por el corte de Galileo votan en contra".

"Me parece muy bien que se manifiesten, por supuesto, pero les recuerdo que son ustedes concejales del Ayuntamiento de Madrid, y se presentaron el otro día en una manifestación que no estaba autorizada", ha afeado la portavoz del Grupo naranja a la bancada del Gobierno municipal, a quienes ha preguntado que "¿con qué legitimidad van a cobrar impuestos?".

En el ámbito de la política madrileña, la portavoz de Cs ha señalado que considera esta viviendo en el "día de la marmota". "La señora Arce -concejal-presidenta es incapaz de abrir la cafetería del centro de mayores de Arganzuela, el señor Murgui -segundo teniente de alcalde, Nacho Murgui-- lleva un 95 por ciento de incumplimiento en presupuesto... ¿Qué coherencia es esa?", se ha preguntado.

Respecto al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, Villacís le ha recomendado "salir menos" y "meterse en el despacho" para "arreglar el desaguisado". "Aquí todos sabemos que por su palacete de 104 millones -sede de la Concejalía de Economía y Hacienda--, nos han retenido 238 millones de euros", le ha espetado.

Además, ha reprochado que Sánchez Mato sólo esté interesado en escenificar un "duelo al sol" con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "No tiene vergüenza; ha planteado recortes y solo busca hacerse la estrellita y pelearse con Montoro delante de toda España", ha expresado.

"EL DÍA DE LA MARMOTA"

Respecto a la política municipal, Villacís ha asegurado sentirse viviendo en el "día de la marmota". "Me parece que hablo exactamente de lo mismo; a la hora de medir lo que hacemos, su Gobierno, las respuestas son muy simples... ¿Han hecho alguna escuela infantil nueva? No ¿Algún centro cívico? No. ¿Algún centro cultural? No. ¿Una sola vivienda de las comprometidas en los presupuestos? No", ha espetado.

En este punto, ha indicado que el Gobierno municipal "no hace nada". "Ni abren Torre Arias, ni la Quinta de los Molinos, ni abren nada, ni materializan nada", ha apostillado.

Por ello, ha invitado a Ahora Madrid a que se pasen por el centro de la Rosa, "para que vean dónde tienen que vivir las personas sin hogar". "Eso está pasando aquí en Madrid; este centro va a tener un nuevo contrato, pero no van a tener comida caliente", ha criticado.