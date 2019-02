El exalcalde de la Vila Joiosa se desvincula de Erial y afirma que "no le debe nada" al testaferro de Zaplana

Lloret se ha referido al supuesto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, quien en las conversaciones hechas públicas tras el levantamiento del secreto de parte del sumario asegura que "lo tiene en el bote" y que "le debe un favor".

El exalcalde sí admite haberse reunido con Barceló pero en su calidad de presidente de una Agrupación de Interés Urbanístico vilera. "He tenido contactos (con Barceló) exclusivamente porque era presidente de una agrupación de propietarios que urbanizaban sus propios terrenos. Más allá de este tema no he tenido ninguna reunión con este señor ni antes ni después", ha aseverado.

Lloret también ha lamentado que la filtración de las conversaciones pueda afectar a su imagen pública "porque no se me acusa de nada pero mi imagen queda dañada" y ha afirmado que esto le produce "cierta indefensión" aunque dice ser consciente de que al ser político su imagen está expuesta a la opinión pública.

"Lo único que he hecho cuando he sido alcalde y después de serlo es trabajar en beneficio de La Vila Joiosa. Me he reunido con muchísimos empresarios que han traído proyectos y siempre he ofrecido la colaboración del Ayuntamiento en todo aquello que pensaba que era beneficioso para mi pueblo", ha zanjado.