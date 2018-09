Política

Víctor Manuel dice que no se callará en Barcelona una canción de su nuevo disco sobre el orgullo de ser español

El cantautor asturiano Víctor Manuel ha afirmado este jueves que su concierto de Barcelona en marzo será integro. "No me callaré ninguna canción, siempre me ha ido bien allí con el público, y me compran entero como soy", ha dicho, en Avilés (Asturias).