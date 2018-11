Vicepresidente de la Junta afea al PP su "utilización de las instituciones nacionales" para "apoyar" a Moreno

Así lo ha indicado el también cabeza de lista del PSOE por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, y al hilo de la pregunta que este miércoles ha dirigido el presidente del PP, Pablo Casado, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la situación en Andalucía.

Jiménez Barrios ha enmarcado esa cuestión en la intención del PP de "utilizar las instituciones nacionales para intentar apoyar a su candidato en Andalucía", Juanma Moreno, quien, según ha apostillado el socialista, tiene "difícil apoyo".

En esa estrategia 'popular' de "manejo y utilización de las instituciones" para "intentar arrimar el ascua a su sardina" ha enmarcado Jiménez Barrios también la decisión de citar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos creada en el Senado a iniciativa del PP, y la próxima comparecencia, en el mismo órgano, del expresidente andaluz José Antonio Griñán "en los días previos a las elecciones autonómicas".

No obstante, el dirigente socialista ha aseverado que los 'populares' "no tienen credibilidad" y "se les ve venir", y, además, "esa utilización se les vuelve en contra". "Siempre hacen lo mismo: no entienden Andalucía, han maltratado Andalucía, y han utilizado todos los medios a su servicio para intentar ayudar a sus candidatos en esta tierra", ha criticado Jiménez Barrios.

Además, el vicepresidente de la Junta y candidato socialista ha señalado que el PP "no vive sus mejores momentos después de lo que hemos conocido en los últimos días con el poder judicial", y dicho partido "debería tener mucho cuidado a la hora de plantear cuestiones andaluzas a nivel nacional".

COSIDÓ "DEBERÍA DIMITIR"

"Los que se les llena la boca exigiendo a los demás cosas que ellos no hacen se quedan en evidencia", ha abundado Jiménez Barrios, quien ha agregado que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, "debería dimitir" tras conocerse su mensaje vía WhatsApp a los senadores de su grupo sobre las ventajas que suponía para el partido el acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, Jiménez Barrios ha indicado que la renuncia de Manuel Marchena a presidir el CGPJ no le ha sorprendido, y el magistrado ha actuado "como debería", y ha explicado que "no quería verse inmerso en esa utilización partidista por parte del PP" del poder judicial.