Venezuela acusa a Costa Rica de agredir su democracia e instituciones

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó hoy al Gobierno de Costa Rica de agredir a la "democracia" y las instituciones de su país, luego de que su homólogo costarricense, Manuel González, considerara que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene actitudes de "totalitarismo".

El "Gobierno de Costa Rica opta por arrodillarse ante políticas de Washington, agrediendo la democracia venezolana y sus legítimas instituciones", dijo el ministro de Relaciones Exteriores venezolano a través de su cuenta en la red social Twitter.

En otro mensaje lamentó "la arrogancia de la Cancillería de Costa Rica" que, según dijo, "parece imitar la conducta supremacista de sus jefes del Norte".

El canciller de Costa Rica, Manuel González, ofreció una entrevista al diario costarricense La Nación en el que señaló que desde su percepción "se ha roto el orden democrático y constitucional, por lo tanto todo lo que se ha hecho en materia de violación de derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo libertad de prensa, va en contra de los valores democráticos".

"Es un régimen totalitario, eso es evidente", afirmó.

Sin embargo indicó que para él eso no es sinónimo de dictadura, "no quisiera calificarlo así en este momento, pero definitivamente hay una actitud de autoritarismo y de totalitarismo"

Asimismo González manifestó que lo que más le preocupa a Costa Rica sobre la situación en Venezuela "es la crisis humanitaria" ya que no solamente se trata de "una crisis económica o política, la gente lo que dice es que no tiene alimentos, que no tiene acceso a medicinas".

Para el ministro de Exteriores de Costa Rica, Venezuela "es un país que está siendo gobernado por un grupo que está destruyendo absolutamente todo a su paso y la gente se está muriendo de hambre y con una gran oferta de ayuda internacional y por una posición, si se quiere obstinada".