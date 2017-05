Vara reitera que respaldará a Sánchez como secretario general, pero seguirá "peleando" por aquello en lo que cree

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado este miércoles que respaldará "lo que han decidido los militantes" en las primarias del partido "como no puede ser de otra manera", pero también seguirá "peleando" dentro del PSOE para defender aquello en lo que cree.

Así, Fernández Vara ha señalado que él pedirá a la delegación extremeña que participe en el Congreso Federal del PSOE, que vaya "a ratificar al secretario general, sino también a apoyar la dirección que se nos proponga".

Sin embargo, eso "no significa que cuando llegue el momento de decidir nuestros programas en congresos, conferencias o comités, yo voy a defender aquellas cosas en las que he creído siempre", ya que en su opinión, "para que un partido sea una referencia, tiene que ser un partido de amplio espectro, eso es algo que el PSOE ha sabido entender a lo largo de toda su historia, y por eso ha podido ganar".

NO SOMOS DE PÁRVULOS PARA PEDIR PERDÓN

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este miércoles en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que tras celebrarse las primarias del PSOE, ahora "no se trata de perdones ni de disculpas, no somos alumnos de Párvulos", sino que los participantes son "gente adulta que defendemos aquello en lo que creemos, que votamos y cuando se vota aceptamos lo que dicen los que han votado".

Así, Vara ha reafirmado que tiene "muy claro" que él va "a apoyar lo que han decidido los militantes, vamos a ir a un congreso a aprobar una dirección para el partido, la que se nos proponga", pero a partir de ahí el va "a seguir peleando dentro de mi organización por aquellas cosas en las que creo".

"Ahora ha ganado una propuesta, y por tanto ha ganado la militancia, y ahora todos tenemos que hacer que ganemos ante el electorado, que es más complicado", ha señalado Fernández Vara, quien ha señalado que "aceptar el resultado" no significa "decir ahora me cruzo de brazos y no voy a hacer nada por que ganemos las elecciones", ha dicho.

"LAS PRIMARIAS TIENEN RIESGO"

En opinión de Vara, "en este tiempo se han cometido muchos excesos" y ha confiado en que "a partir de ahora se dejen de cometer y empecemos a pensar en lo que importa", que es "qué tenemos pensado hacer con este país", ha señalado.

En su intervención, Vara ha señalado que "las primarias tienen riesgo, pero como tiene riesgo todo lo que en la vida significa cambiar lo que hay", ha señalado el dirigente socialista extremeño, quien ha apostado preferido celebrar "unas primarias con riesgo, a que no haya posibilidad ninguna de participación en la decisión de quién va a ser quien dirija" la organización.

Sin embargo, para Fernández Vara "es perfectamente compatible ir a votar y decidir", y "ganar o perder, ya que de la victoria o de la derrota, de todo se aprende en la vida"

CONGRESOS REGIONALES

Por otra parte, y ante el próximo Congreso Regional del PSOE de Extremadura, Fernández Vara ha señalado: "Si yo tuviera la más mínima duda de que yo resto más que sumo, a mi nadie me tiene que decir nada", ha aseverado Vara, quien ha recordado que el PSOE ganó las elecciones hace dos años en Extremadura "con el 42 por ciento del electorado".

Así, el dirigente socialista extremeño se ha mostrado "convencido" de que en Extremadura serán capaces de acudir al Congreso Federal "con una lista única, que vamos a ir", y que "esté compuesta en un 49 por ciento de la gente que ha apoyado a Pedro, el 43 de la que ha apoyado a Susana, y el 7 u 8 de los que apoyaron a Patxi".

De esta forma "nos dejamos de librar ahora batallas territoriales que no conducen a ninguna parte", ha señalado Fernández Vara, quien ha señalado que él encabezará esta lista, ya que "nadie tiene ninguna duda de que hasta que se produzca un congreso y se manejen otras opciones" él es el secretario general del partido en la región.

Una vez que se celebre el congreso regional, "en función de si hay más de un candidato, que habrá más de un candidato", a partir del resultado "integrar significa que los que ganan son mayoría, y los que pierden son minoría pero están presentes", tras lo que ha abogado por "integrar".

Por eso, "creo que sigo sumando, y creo además que nos quedan dos años de legislatura por delante, que van a ser dos años muy importantes en la historia de nuestra región", ha señalado Vara, quien ha añadido que en las primarias él ha defendido su opción "pensando también en Extremadura y en los extremeños".

"Yo no he defendido lo que he defendido por defender a Pepe o a Juan, era porque creía que determinadas opciones iban más con el modelo de país que yo entiendo", ha señalado el dirigente socialista extremeño, quien ha apuntado que "esto no quiere decir que ahora, cuando se produce el resultado", no puede "hacer otra cosa que no sea apoyar lo que los compañeros han dicho".

En ese punto, ha señalado que cuando se celebran unas elecciones el PSOE tendrá que aprobar un programa electoral, ante lo que Vara va a "defender las cosas en las que creo, y las defenderé con independencia de que luego tengan éxito o no", ha dicho.

Así, ha señalado que en el futuro se debatirá el modelo de financiación autonómica, ante el que Fernández Vara ha señalado que deberá "luchar por que la posición del PSOE sea una y no otra", ya que se juega "mucho" en este asunto, "y se lo juegan muchos a los que yo represento".

Respecto a la posición que mantendrá el PSOE respecto a Podemos, Fernández Vara ha señalado que eso "lo tendremos que hablar, lo tendremos que discutir en los congresos y en los comités", por lo que ha considerado que "una parte de lo que vayamos a hacer en el futuro dependerá de lo que seamos capaces de discutir entre nosotros y las decisiones que seamos capaces de tomar".

Finalmente, y respecto a la moción de censura que ha presentado Podemos, Fernández Vara ha asegurado que él "votaría que no", y ha considerado que no cree "que sea bueno hacer nada que no vaya a salir", ya que "España necesita seguir abordando los problemas que le preocupan a la ciudadanía".