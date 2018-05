Vara reprocha a Torra el "absoluto desprecio" en su toma de posesión por lo que "tanto tiempo costó construir"

De esta forma, en una convocatoria conjunta con Pedro Sánchez en la sede de la Presidencia de la Junta tras mantener una reunión, el mandatario extremeño ha reiterado el apoyo "absoluto" de la Junta al Gobierno de España y al secretario general del PSOE como jefe de la oposición, de cara a abordar las consecuencias del "disparate" que en su opinión ha supuesto la toma de posesión de Torra.

Al respecto, ha reflexionado acerca de la España que se ha construido "entre todos", y en este sentido ha señalado que él no solo es el presidente de Extremadura, sino también el "representante ordinario del Estado" en esta comunidad autónoma. "El Gobierno de España, el de las comunidades autónomas y los gobiernos locales son Estado", ha remarcado.

"Esta fue la España que quisimos construir, donde todos, además de ser presidentes de una parte, constituimos una representación del todo", ante lo que ha añadido que esto es lo que "algunos parecen no querer entender", aunque los partidos a los que pertenecen han contribuido y colaborado a lo largo de estos años de manera notable a que esta España la fuéramos construyendo entre todos".

Por tanto, considera que no se trata de una cuestión ideológica, sino de "respeto" por lo que se ha construido a lo largo de los últimos cuarenta años a través de una Constitución, que ha destacado, se puede cambiar al igual que las leyes, pero "no se pueden obviar si no te gustan".

Así, ha señalado que las comunidades autónomas también pueden "hacer Estado". "Nosotros también hacemos fuerte al Estado, que necesita ahora más fuerza y unidad que nunca", por lo que ha agradecido el esfuerzo del presidente del Gobierno y el jefe de la oposición para demostrar esta unión.

"En democracia las formas son importantes", ha continuado Fernández Vara, quien ha reprochado a Torra que cuando alguien asume una responsabilidad lo hace "en nombre de la legalidad que te la otorga", como a él le dio la posibilidad de ser presidente de la Junta tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía de Extremadura.

En su opinión, sería "una contradicción querer ser presidente autonómico sin respetar y sin tener en cuenta aquello que lo permite", ha añadido.

Por ello todo, ha vuelto a mostrar su apoyo a quienes tienen "en sus manos la defensa de algo de lo que nosotros formamos parte, que España, que es un Estado social y democrático de derecho que entre todos tenemos que contribuir a construir cada día", al tiempo que ha subrayado que "ese Estado, son personas".

"Detrás de esa unidad, la solidaridad, ese esfuerzo que todos tenemos que hacer, lo que está son ciudadanos que aspiran a vivir en un país donde la igualdad y la justicia y la solidaridad sean elementos básicos de la convivencia, porque ese fue el modelo que nos dimos en 1978", ha finalizado.