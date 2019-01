Vara aboga por "recuperar los consensos perdidos" en la actualidad, donde se habla "mucho de líneas negras y rojas"

En ese sentido, Fernández Vara se ha mostrado convencido de que "España necesita un proyecto colectivo, progresista y centrado en resolver los problemas reales de la gente", por lo que ha destacado la necesidad de "hablar con los ciudadanos", ha dicho.

"Quiero que el PSOE ocupe la centralidad, esto es, desde la izquierda estar centrados en resolver los problemas de la gente", ha señalado Fernández Vara en la tarde de este viernes en Palencia, donde ha participado en la presentación de Miriam Andrés como candidata socialista a la alcaldía de esta ciudad.

En la presentación, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Provincial de la capital palentina, también ha participado el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca.

En su intervención, Fernández Vara ha destacado la necesidad de "convocar a la gente a un proyecto colectivo hablando con ellos", ya que "no todo se puede despachar en 140 caracteres", tras lo que ha señalado que los socialistas necesitas "tiempo para convencer a la gente, hay que seguir invirtiendo tiempo en hablar porque es la mejor manera de hacer pedagogía y poder explicar que queremos un proyecto colectivo para mejorar la vida de la gente".

Así, el dirigente socialista extremeño ha convocado a que se trabaje por hablar de un proyecto colectivo en educación que "prolongue la gratuidad hacia arriba y hacia abajo", esto es, en educación 0-3 años y en la universitaria, y a un proyecto colectivo sobre sanidad que solvente el gran problema de este sector en España que es la falta de recursos económicos, según informa el PSOE.

Para Guillermo Fernández Vara, "la extrema derecha crece por la ausencia de proyectos colectivos", ya que actualmente "no se le está ofreciendo a la gente un proyecto colectivo llamado a pensar en los ciudadanos y en las ciudadanas, no se les está ofreciendo un proyecto colectivo ilusionante".

Por ello, Vara ha pedido que se tenga en cuenta a la política como "la herramienta que la gente tiene" y ha recordado a los candidatos presentes en este acto, que "el gran compromiso de la política es que hay gente que pone en nuestras manos gran parte de su futuro, de sus anhelos y nos debemos comprometer con ellos a sangre y a fuego", ha dicho.

"La política es un compromiso directo entre el elegido y quienes le eligen", ha reivindicado Fernández Vara, quien también durante su intervención ha defendido los Presupuestos Generales del Estado ya que "aumentan el salario mínimo interprofesional, también las pensiones mínimas y las ayudas a la dependencia".

En definitiva, "aumentan las políticas pensadas en la vida de la gente en las cuentas públicas", de ahí la defensa del presidente extremeño "de estos Presupuestos y al Gobierno que los ha hecho".

Por último, ha concluido asegurando que "en Palencia y en Castilla y León huele a cambio, un cambio tranquilo y razonable, pensado por y para las personas", ha señalado en alusión a los candidatos socialistas.

CAMBIO "DE ABAJO ARRIBA"

Por su parte, el secretario regional del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de esa comunidad, Luis Tudanca, ha apuntado la necesidad de un cambio "de abajo a arriba" en la región para invertir la tendencia "dramática" que vive con la despoblación, con la falta de un modelo industrial y con el éxodo juvenil.

Ante una "oportunidad histórica" y a las puertas de un cambio de Gobierno en la región, Tudanca ha explicado que los socialistas quieren hacerlo cambiando el gobierno de las ciudades para revertir una tendencia que durante los últimos años ha llevado a Castilla y León a "la desidia y el abandono".

En su intervención, Luis Tudanca ha manifestado que no se puede ser alcalde de una ciudad "a rastras y sin querer" y por eso los palentinos van a poder elegir, ya que el PSOE cuenta con una candidata que "pudiendo haber sido lo que ella quisiera porque tenía el respaldo, el respeto, y la confianza del partido, ha querido siempre ser alcaldesa de Palencia".

El secretario regional del PSOE ha destacado la determinación de Andrés, así como el "aprecio sincero y apoyo a su tierra a la que siempre ha defendido dentro y fuera de Palencia".

"Los palentinos no le pueden pedir más a una candidata" ha afirmado, al tiempo que ha añadido que va a tener todo el partido detrás porque dentro de unos meses será ella la que le dará "un impulso nuevo a esta ciudad que tanto lo necesita" y que además llamará a las puertas de otras administraciones "para pedir y exigir lo mejor para los palentinos".

Finalmente, la candidata socialista a la Alcaldía de Palencia, Miriam Andrés, ha agradecido la presencia masiva de militantes y simpatizantes y ha puesto a Guillermo Fernández Vara como ejemplo de cómo ha transformado una región desde las políticas de izquierdas.

Andrés ha destacado que en Castilla y León, el PSOE propone soluciones diferentes a problemas enquistados ya en esa comunidad autónoma, tras lo que ha señalado que no pueden "seguir resignados como le sucede a la derecha en Palencia, no me resigno a que sigamos siendo una de las provincias más despobladas de España, quiero que mis hijos puedan quedarse a vivir aquí si quieren hacerlo".