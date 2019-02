Vara pide a las fuerzas políticas que tengan "una actitud de generosidad" para solucionar el conflicto catalán

Según ha explicado Vara, el conflicto catalán "no se resuelve con respuestas simples sino con acuerdos", por lo que aquellos que no quieren dialogar, "los que quieren que se destruya la convivencia", deberían quedar "en evidencia" para que explicaran "por qué no han querido que haya" diálogo.

Vara ha participado, junto al expresidente de la Generalitat, José Montilla, en la conferencia 'Puzzle territorial' en la Universidad Carlos III, donde ha asegurado que el primer paso para que el país "pueda seguir conviviendo en paz durante otros cuarenta años", es modificar la Constitución Española.

"Si la Constitución fue capaz de abordarse con actitud de entendimiento, no puede haber ahora una actitud de desentendimiento. Si el carcelero y el preso se pusieron de acuerdo, ¿por qué ustedes, que han estudiado juntos en la escuela de la democracia, no son capaces?", ha preguntado Vara que cree que lo que ha cambiado en España en los últimos años es "la actitud de los españoles".

A su juicio, antes "había entendimiento y ahora desentendimiento, cuando no es agravio, probablemente porque no se ha cambiado a tiempo" la Carta Magna, por eso, ha insistido en tener "actitud" para el diálogo.

Del mismo modo lo ha expresado Montilla, que ha defendido que aunque "en el Parlament haya mayoría" de independentistas, "no se tiene en la sociedad", por lo que hay que buscar "un entendimiento, una cooperación y un proyecto común que sea bueno para todos".

También ha apostado por modificar la Constitución, que ha aseverado que "es necesaria una revisión" ya que "hay en Europa pocas constituciones que tengan cuarenta años y no se hayan revisado".