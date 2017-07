Vara destaca la "obligación de hablar" en el debate territorial, "sobre la base de la indisoluble unidad de España"

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en la clausura del XII Congreso Regional que el PSOE de Extremadura ha celebrado este sábado y domingo en Mérida, en la que ha participado el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López.

"Extremadura quiere formar parte del debate territorial, porque Extremadura se siente una parte de España", ha aseverado Fernández Vara, quien ha defendido que "España no es sólo la suma de partes", sino que "hay algo que nos une a todos y que pasa por la defensa de aquellos valores y aquellos principios que están mucho más allá de los límites territoriales o del número de comunidades autónomas".

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Extremadura ha instado a que "cada uno se sienta español como quiera", a lo que ha añadido: "pero que te sientas tu de una manera o yo de otra, no me otorgues ni a ti ni a mi, ni más derechos ni más deberes".

Así, "y sobre la base de la indisoluble unidad de España, y sobre la base de que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, tenemos la obligación de hablar y de ponernos de acuerdo".

Fernández Vara ha señalado que el PSOE tiene "una propuesta, que fue el Documento de Granada, y que ahora ha sido perfeccionado por la Declaración de Barcelona", que señala que "los problemas que tenemos de convivencia, no nos lo va a venir a arreglar el Santo Advenimiento".

Unos problemas que "sólo se pueden arreglar por la vía del diálogo", según ha dicho Vara, que ha defendido "el principio básico de solidaridad, en un país en el que no tributan los territorios, sino que quienes tributan son las personas".

"Si no ponemos en juego el principio de solidaridad, se puede hablar", ha señalado Fernández Vara, quien ha instado a "reconocer" que en España "cada autonomía tiene el Estatuto que quiso tener, el que decidió tener, menos una", que es Cataluña.

Vara ha recordado en este punto que "se invitó a la ciudadanía a ir a votar un Estatuto que había sido aprobado por las Cortes Generales y por el Parlamento de Cataluña, y fue luego tumbado después de esa votación", lo cual, ha aseverado, "ha generado la generación mayor de independentistas que podía haber en España".

Así, ha considerado que "las cosas no son fruto de la casualidad", sino que "tienen un origen y tienen un por qué", una situación a la que "hay que darle una solución y una respuesta desde el diálogo".

Ante esta situación, "los socialistas tenemos nuestra respuesta, pero como no estamos solos, queremos compartir esa respuesta con otros, y poder hablar y discutir", ha señalado el dirigente socialista extremeño, quien ha considerado que "desde luego, no hacer nada no es la solución".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, Fernández Vara ha recordado que "en unos meses" se tratará sobre la financiación autonómica, que aborda "las cosas de comer", ante el que el PSOE "estará donde tiene que estar: al lado de la defensa irrenunciable de los intereses de todos los extremeños, nos voten o no nos voten", ha dicho.

"Su pan y su futuro, no pueden estar en juego", ha señalado el dirigente socialista extremeño, quien ha avanzado que el PSOE va "a defender con todas sus fuerzas, su vida, la de sus padres y la de sus hijos".

En ese sentido, ha avanzado que "en la primera ocasión" que tenga, Extremadura propondrá que "siendo importante el cuánto, es mucho más importante el para qué", por lo que ha reafirmado que "con carácter previo a ningún reparto", es necesario "definir qué sanidad queremos tener en España".

Y es que, según ha dicho, "las cuentas están cuadradas" en la actualidad, "menos en Sanidad, donde todavía tenemos una dificultad que se llaman 150 millones de euros", ante lo que ha planteado la necesidad de decidir qué sanidad se quiere para el país, teniendo en cuenta que "ya hacen falta recursos nuevos".

En este punto, ha añadido que existen "medicamentos nuevos, que son muy caros, que tienen que ver con la biología y la genética", así como muchos nuevos tratamientos, "pero eso vale dinero", por lo que es necesario "tomar decisiones en el ámbito de la fiscalidad", ha concluido Fernández Vara.