Vara insta a "no llevar" el tema del calor en las aulas "como si fuera un problema gravísimo para la educación"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado a "no generalizar" y "no llevar" el tema del calor en las aulas de los colegios de la región "como si fuera un problema gravísimo para la educación porque no lo es", ha aseverado.