Vara subraya la "absoluta libertad" de los jueces y que las decisiones de la Justicia "se acatan" y "respetan"

"El Estado de Derecho tiene estas cosas y es que los jueces deciden con absoluta libertad y sin que en su decisión afecte el hecho de que estemos en una campaña electoral o no, eso es precisamente la separación de poderes y esa es precisamente la independencia judicial", ha destacado.

En declaraciones a los medios antes de presidir en Mérida el Consejo de Comunidades de Extremeños en el Exterior, Fernández Vara ha añadido que lo ocurrido "a cada uno le puede parecer mejor o peor", pero "es obvio" y "es un elemento inherente a un Estado Democrático que los jueces deciden en función de criterios exclusivamente judiciales".

"Yo creo que la Justicia es un pilar básico de la Democracia y sus decisiones hay que acatarlas y respetarlas", ha espetado el también secretario general del PSOE extremeño al ser preguntado por si el encarcelamiento de los exconsejeros catalanes complica una salida política a la situación de esa comunidad.

Asimismo, interpelado por si la intervención de la Justicia supone que ha fracasado la política, Vara ha evidenciado que "son elementos diferentes". "Lo más claro de la separación de poderes es que probablemente hoy haya gente que le gustaría que los jueces hicieran otras cosas, pero los jueces hacen lo que creen que tienen que hacer", ha espetado.

A este respecto, el regidor extremeño ha resaltado que los jueces "se mueven por respeto a la legalidad sin otras variables que no sean esas", algo que, a su juicio, "a veces da como consecuencia que puede no ser entendida, pero la Justicia no se entiende, se acatan, se respetan sus decisiones", ha remarcado.

Cuestionado igualmente por si las detenciones pueden demorar una solución política a la situación en Cataluña, Vara ha afirmado que "no se arreglan los problemas políticos desde la Justicia" y ha subrayado que "aquí hay problemas políticos y hay problemas judiciales" al tiempo que ha abogado por "no" olvidar que "todo esto empezó porque alguien decidió en algún momento dado salirse de la legalidad".

Fernández Vara ha señalado, además, que "en estos momentos hay que intentar tener mucha serenidad en las opiniones" porque "ya habrá gente que se encargue de todo lo contrario" y ha evidenciado que "no son momentos fáciles indiscutiblemente" por lo que "es cuando más templanza es necesaria".

Por último, preguntado por si esta situación podría afectar a las elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre, el líder socialista extremeño ha apuntado que "en un futuro ya veremos".