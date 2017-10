Vara aboga por la unidad y por "dejar que la justicia actúe" contra los responsables de "este crimen democrático"

"Yo confió muchísimo en la justicia y sé que los responsables de este crimen democrático o contra la democracia paguen las consecuencias allí donde lo tienen que pagar, que es sentándose en el banquillo", ha indicado Vara en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Asimismo, Fernández Vara ha considerado que se debe tener "absolutamente claro" que cuando se está dentro de la Constitución y dentro de la ley "cada uno puede ser de izquierdas, de derechas, de centro, o de nada", pero cuando "se vulnera la ley" y se "asalta la Constitución" o se "roba la soberanía nacional" o se está "con la ley" o se está "contra la ley".

Por ello, ha apuntado que lo que deben hacer todos los ciudadanos que estén "con la ley" es estar "unidos" y apoyando la Constitución y "todo lo que representa", además de apoyar la convocatoria electoral, ya que permitirá que los "ciudadanos hablen".

Asimismo, el líder del Ejecutivo regional ha abogado por trasladar "todo el afecto" que se pueda a los ciudadanos catalanes, que en estos momentos están teniendo que "sufrir en silencio" lo que significa el "asalto a la legalidad".

CONEXIONES FERROVIARIAS

De la misma forma, en la entrevista en la programa radiofónico 'Gente viajera', el presidente de la Junta de Extremadura se ha referido a la próxima manifestación que tendrá lugar en Madrid el 18 de noviembre a favor de un tren digno para la región.

En esta línea, Fernández Vara ha remarcado que, en esta jornada reivindicativa pero también lúdico-festiva, la comunidad reclamará lo que le "corresponde", y que es un transporte ferroviario "justo y digno".

"No puede ser que se tarde de Madrid a Segovia 20 minutos y de Madrid a Badajoz seis horas, eso no puede ser y este país no lo puede permitir", ha asegurado.

Asimismo, Vara ha remarcado que Extremadura cuenta con buenas conexiones por autovía, pero que el desarrollo de la alta velocidad en la región coincidió en el tiempo con el estallido de la crisis, algo que provocó un recorte en la inversión.

Por ello, ha asegurado que lo que importa en estos momentos es que se cumplan los compromisos del Gobierno nacional para la comunidad y es que el tren electrificado llegue a la región en 2020.

Finalmente, y preguntado por la candidatura La Siberia como reserva de la biosfera, el presidente autonómico ha mostrado el apoyo "incondicional" del Ejecutivo regional a esta candidatura.

De esta zona, Vara ha dicho que algún punto en el mundo que merece ser reserva de la biosfera es La Siberia, ya que presenta una "suma de contrastes" y ha realizado un esfuerzo a lo largo de los años para poder mantener inalterable un ecosistema "tan especial".

Por otro lado, y respecto a los datos del turismo en la región, Fernández Vara ha resaltado que se ha producido un crecimiento turístico "muy sostenible".

No obstante, ha remarcado que aún quedan "muchos retos" en este ámbito y que le preocupa mucho todo lo relacionado con las viviendas ilegales y que la fibra óptica y banda ancha llega a todos los rincones de la región.