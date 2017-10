Vara asegura que "no hay otra salida" que intentar llegar a acuerdos para votar una reforma constitucional

"Esto no se resuelve como no sea votando, lo que hay que votar es un acuerdo y ese acuerdo tiene que ser respecto a la reforma constitucional", ha añadido Fernández Vara en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Mérida.

En su intervención, el presidente extremeño ha destacado que el PSOE ha puesto sobre la mesa dicha reforma constitucional y que pueda ser votada por "todos los españoles", un proceso sobre el que, en su opinión, el Gobierno debería "tomar la iniciativa" y llevarlo "lo antes posible y ponerle fecha, porque el tiempo no juega a favor".

Además, ha lamentado que la política haya estado "ausente" en los últimos tiempos en relación a la situación de Cataluña y, sobre la aplicación del 155 de la Constitución, ha recalcado que, dicho artículo, "en sí mismo", es un "fracaso de la política", ya que para el presidente extremeño "no es un fin" y sí un "instrumento más" que tiene su "complejidad".

"Cuando desaparece la política aparecen las leyes solo y desaparecen el diálogo y la negociación, que en este caso es fundamental. No es un sí o un no, ni un estar a favor o estar en contra, es que el 155 es, en sí mismo, un fracaso de la política", ha señalado Fernández Vara, quien se ha planteado si "¿alguien tiene alguna duda de que el domingo fue uno de los días más negros de la historia de este país?".

Así, se ha preguntado si el "fracaso" es "solo del Parlamento de Cataluña", tras lo que ha reafirmado que "el fracaso es colectivo", ya que "algo" no se ha "sabido hacer bien todos para que eso haya podido ocurrir", ha aseverado.

Asimismo, ha abogado, en varias ocasiones, por "poner en valor la política", ya que resolver los problemas de la política, ha dicho, "no lo puede hacer nadie que no sea la propia política".

DIÁLOGO Y SERENIDAD

Fernández Vara ha insistido en que "hay que hablar" y es el Gobierno de España el que debe lanzar una propuesta de abrir un proceso de diálogo "con el conjunto de las fuerzas políticas" del país, ya "no parece lógico" que se hable en Bruselas antes que en España de la situación en Cataluña tras el 1 de octubre.

"Ha acabado habiendo votaciones y al final ha habido cargas policiales, con lo cual parece como si hubiera sido una trampa que se había tendido desde la ilegalidad a la legalidad y la legalidad hubiera caído en esa trampa", ha lamentado.

De esta manera, ha considerado que en estos momentos hay que procurar que haya la "suficiente dosis de serenidad que en algunos lugares puede que esté faltando" para ser capaces poner encima de la mesa propuestas de acuerdo para el futuro que produzcan una salida a una situación que está "absolutamente enquistada".

Para ello, Fernández Vara ha recalcado que la respuesta debe ser "desde la legalidad" pero no "solo con las leyes", ya que la política "no puede estar ausente", porque, como ha dicho, lo que ha ocurrido en Cataluña, en su opinión, es la "política catalana enfrentada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no con la política del resto de España, parecía como si la política del resto de España hubiera estado ausente".

"Los jueces están para lo que están, son un poder del Estado, pero no están para resolver los problemas de otros poderes del Estado. Y cuando pretendemos resolver todo por la vía solo judicial nos estamos olvidando de que hay un elemento esencial, que es la política", ha dicho.

En esta línea, ha indicado que se le está encargando a los jueces y fiscales una tarea que "no les compete" y que es "sustituir el diálogo político", además de considerar que "no puede haber diálogo solo con los que piensan como tú".

ACTUACIÓN POLICIAL

En su intervención, Fernández Vara ha mostrado su rechazo contra las cargas policiales, pero, como ha dicho, y "aunque no sea políticamente correcto", también contra "todo tipo de actitudes violentas, que también las hubo".

En esta línea, el líder del Ejecutivo autonómico ha aseverado que no hubo heridos "de primera" o de segunda", por lo que ha tenido un recuerdo para aquellos que formaban parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fueron "insultados", "escupidos" y que "están hoy escondidos y que están teniendo que salir como perros de algunos hoteles".

"Estaban allí no por ser ellos, estaban allí por ser nosotros y a nosotros nos representaban, estaban en defensa de la legalidad", ha aseverado, al tiempo que ha abogado por no hacer "lecturas de simples de algo tan complicado".

REUNIÓN CON PUIGDEMONT

Además, y preguntado por la salida que le queda al Estado si se declarase la independencia unilateral de Cataluña, Vara ha dicho que si él fuera el presidente del Gobierno de la nación le mandaría una convocatoria de reunión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para encontrarse mañana mismo, así como al resto de fuerzas políticas del país.

Asimismo, ha considerado "inconcebible" que hasta el próximo día 10 de octubre no se aborde en el Congreso de los Diputados la situación de Cataluña, que ha calificado de "dura y difícil", con "toda una generación que está asustada".

Así, ha considerado que "en cualquier otro país" se hubiera convocado en 48 horas un pleno extraordinario para hablar de lo que ocurrió en Cataluña el pasado domingo.

También y preguntado por qué siente cuando quizá un hijo de padres extremeños que ha nacido en Cataluña es independentista, Fernández Vara ha respondido con las preguntas "¿qué hemos hecho mal?" o "¿qué les han estado contando a toda esa gente todos estos años para que acaben pensando de esta manera?".