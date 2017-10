Vara afirma que "no son incompatibles" una reprobación a Sáenz de Santamaría y un apoyo a aplicar el artículo 155

"Yo creo que no son cosas absolutamente, no son incompatibles", ha aseverado Vara sobre ambas cuestiones en una entrevista este miércoles en el programa 'Herrera en COPE', recogida por Europa Press.

Al mismo tiempo, y tras apuntar que desconoce el "contenido" de la conversación que tuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado lunes, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que su partido "va a estar con la solución que haya que tomar" en Cataluña, ha dicho.

En este punto, ha defendido que una posible reprobación a Sáenz de Santamaría "no influye para nada en la decisión que haya que tomar" por parte de su partido en relación a la situación en Cataluña.

"Con el incidente, la reprobación se puede estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que no influye para nada en la decisión que haya que tomar", ha espetado Vara, quien ha señalado que en la reunión de la Ejecutiva del PSOE del pasado lunes "no surgió esta cuestión porque eso es una decisión del grupo obviamente"; y ha añadido que en todo caso "si se entiende que en un momento dado hubo algo que se hizo mal" el Grupo Parlamentario Socialista "está en su derecho de tomar esa decisión" (de una reprobación a la vicepresidenta del Gobierno).

"Seguramente si nos pregunta individualmente a cada uno de nosotros pues tendremos mil posiciones diferentes en unos tiempos en los que tan difícil resulta buscar la misma posición por parte de todo el mundo", ha espetado el presidente extremeño, quien en todo caso ha defendido que cree que "lo que no hay que dramatizar esa decisión" sobre una posible reprobación a Sáenz de Santamaría, "y desde luego no ponerla en relación con la posición que el PSOE vaya a tener en relación con la decisión que haya que tomar en función de lo que hoy, mañana o pasado pueda pasar en Cataluña".

En este mismo sentido, ha recalcado también que "en este escenario tan complejo" en el que se está moviendo el país "en las últimas semanas o en los últimos meses no" cree que "se le pueda acusar al PSOE de no haber estado a la altura de la defensa del Estado de Derecho".

"Cuando se produce la ruptura de la legalidad que se ha producido aquí no hay izquierdas ni derechas ni centros ni extremos, aquí lo que hay es lo que están con la ley y los que están en contra de la ley... y eso es lo que tenemos que tener todos claros", ha espetado.

ARTÍCULO 155

Asimismo, sobre una hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución ante la situación en Cataluña, el presidente extremeño ha reiterado que él apoya "aquello que sea necesario para restituir la legalidad", al tiempo que ha añadido que aquélla "no es la única opción" sino que "hay distintas opciones", ante lo cual ha apostado por valorarlo y que "sobre todo los que tienen que tomar la decisión que lo valoren y que se tome la decisión que se crea más adecuada".

"El problema de esto es que una situación como ésta que estamos viviendo no la hemos vivido nunca... Como no la hemos vivido nunca nadie tiene la experiencia suficiente para saber si tenemos que hacer 'a, b o c', pero tenemos que confiar en las personas que tienen que tomar la decisión para que tomen la decisión más adecuada, y confiar además que lo hagan por el máximo acuerdo posible", ha dicho, porque "cuanto más apoyo tenga la decisión que se tome, estará más respaldada y será mucho más eficaz".

Por otra parte, sobre el discurso del Rey de este pasado martes, Vara ha dicho que ha sido "muy contundente", y ha reconocido que "era lo que se esperaba en un mensaje del jefe del Estado en un momento como el que estamos viviendo".

"Enormemente contundente, desde luego no se anduvo por las ramas, él (el Rey) fue al centro de la cuestión a dejar claramente por encima de cualquier otra cuestión lo que es obvio, es la defensa de lo que nos hemos dado, la Constitución...", ha señalado Fernández Vara, al tiempo que ha añadido que "si alguien quiere cambiarla, pues que opte por cambiarla dentro de la legalidad" ya que "la propia Constitución lo permite".

En todo caso, al respecto ha rechazado "el decir 'no, no me gusta lo que aprobamos hace 40 años, ahora me lo salto a la torera, pero sin respetar lo que aprobamos hace 40 años'", ha concluido.

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Por otra parte, sobre la actuación en Cataluña por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha insistido en su planteamiento, "absolutamente convencido", de que "cuando ellos (dichos cuerpos de seguridad del Estado) están en la situación en la que están, están no por ser ellos sino por ser nosotros, por representarnos a todos nosotros".

Al respecto, ha defendido que "no se les puede dejar abandonados", en tanto que "un país que abandona a sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando están siendo vilipendiados, insultados, amenazados, escupidos, violentados, no puede ser", ha dicho.

"Yo tenía el convencimiento de que éstos no son momentos para el silencio sino para todo lo contrario y dije lo que creía que tenía que decir en ese momento", ha añadido sobre sus declaraciones este pasado martes relativas a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña.