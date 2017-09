Vara no excluye "ninguna posibilidad" de acuerdo sobre los Presupuestos de Extremadura para 2018

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, con motivo de la conmemoración en Guadalupe, del Día de Extremadura este 8 de septiembre.

Respecto a si es posible un acuerdo con Podemos sobre los presupuestos, Vara ha asegurado que no lo sabe, ya que "siempre hay posicionamientos tácticos por parte de unos y de otros".

En su intervención, Vara ha señalado que el Ejecutivo regional está "siguiendo los pasos" en la elaboración del presupuesto, de tal forma que ya tienen "perfectamente definido" el capítulo de ingresos, porque ya han recibido la comunicación del Gobierno de España de lo que corresponde a la Comunidad Autónoma por el modelo de financiación, y ya han realizado las previsiones de cuánto ingresarán por los impuestos propios y por los impuestos cedidos.

A partir de ahí, se está "trabajando con cada una de las consejerías para elaborar el presupuesto de gastos", y "tan pronto como lo tengamos, se lo haremos llegar a Podemos y al resto de los grupos" parlamentarios.

En ese sentido, Vara ha pedido a la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, que "toda la información que se le dé a un grupo, se le dé a todos", ya que según ha reafirmado, en estos momentos no tiene "más voluntad que el que haya presupuestos", ya que "es bueno para Extremadura y para los extremeños"

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, y respecto a una próxima negociación de la financiación autonómica, Fernández Vara ha defendido que el Gobierno "tiene que ser consciente" de que "para que haya acuerdo, tiene que haber recursos económicos, eso es obvio".

En este sentido, Vara ha recordado que cuando se aprobó el último modelo de financiación autonómica, Extremadura no estaba en la misma situación que ahora, ya que "no había aparecido todavía el tratamiento de la hepatitis C, no habían aparecido gran parte de los nuevos tratamientos oncológicos", y "todo eso hay que pagarlo".

Por este motivo, "si el Gobierno cree que esto se resuelve simplemente haciendo encaje de bolillos y viendo cómo distribuye, pero de otra manera, lo mismo que hay", ya que "no puede ser que las Comunidades Autónomas tengamos que asumir el gasto sanitario, educativo y de la dependencia", ya que "todo esto exige recursos económicos".

"Hay que hablar, si hablando se entiende la gente", ha defendido el presidente extremeño, quien ha considerado que "probablemente se puedan hacer reformas fiscales encaminadas, por ejemplo, a que las rentas del capital tributen igual que las rentas del trabajo, o que los impuestos de sociedad de las grandes empresas tengan un mínimo de un 15 por ciento.

Unas vías por las que se puede recaudar 5.000 o 6.000 millones de euros más en España, ha calculado Vara, quien ha señalado que de esta forma se obtendrían "recursos para poder distribuir entre las Comunidades Autónomas, que en estos momentos lo necesitan".

En este apunto, Vara ha defendido que "antes de hablar de financiación autonómica, tenemos que hablar de qué sanidad queremos tener en España", de tal forma que si se apuesta por "una sanidad de primera división, tenemos que poner dinero encima de la mesa para mantenerla".

"Yo no quiero una sanidad cualquiera, yo quiero la mejor, la que hemos tenido siempre, la que yo he defendido y a la que he dedicado una parte importante de mi vida", ha reafirmado el presidente extremeño, quien ha alertado de "eso con menos recursos económicos se va deteriorando", por lo que "hay que evitar que ese deterioro se consolide".

GUADALUPE

Por otra parte, y respecto a la histórica reivindicación de que Guadalupe forme parte de la provincia eclesiástica extremeña, Vara ha considerado que "es una aspiración que todos tenemos, y creo que nuestros tres obispos también la tienen".

Sin embargo, se trata de "una decisión que no nos corresponde a nosotros", sino que lo único que se puede hacer es "ir sensibilizando y presionando de alguna manera, con todo el respeto por la autonomía que tiene la Iglesia Católica", pero ha destacado que "es algo absolutamente sensato".

"No parece razonable que una diócesis como aquella a la que pertenece Guadalupe en estos momentos no esté en Extremadura, siendo Guadalupe, y la Virgen, la patrona de Extremadura, y la que le da fecha a nuestra máxima festividad regional", lo que supone a juicio de Fernández Vara, "una paradoja".

FICHAJE DE IVÁN REDONDO

Finalmente, y respecto al fichaje por parte de PSOE del exasesor del expresidente de la Junta José Antonio Monago, Fernández Vara ha explicado que Pedro Sánchez le llamó hace unos días para contárselo, al que replicó que él "está en su perfecto derecho de poder tomar las decisiones que estime oportuno".

"Lo que nos quedará por ver", ha señalado el presidente extremeño sobre este asunto, respecto del que ha dicho que "son hechos que ocurren que al final es una decisión que toma el secretario general, porque cree que le aporta o le puede aportar, desde su capacidad y experiencia, cosas positivas en el trabajo que tiene que desarrollo", ha dicho.

Vara ha admitido que "ha chocado" este fichaje, "cómo no va a chocar", ya que "apenas hace unos meses o dos años, era miembro del gobierno" del PP en Extremadura, pero ha apuntado que Iván Redondo "va a colaborar en aquello que conoce, y en lo que tiene experiencia", por lo que él no tiene "nada más que decir".