Vara tacha de "esperpento" la situación en Cataluña y cree que "al final se impondrá la razón de la ley"

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este lunes, en una entrevista en el programa 'Madrid Directo', de la emisora Onda Madrid, recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su "tristeza, como español y ciudadano que quiere mucho a Cataluña", por el hecho de que "de pronto, haya alguien que quiera decir: esto se corta y esto es solo mío".

Respecto a las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en las que aseguraba que solo le puede "inhabilitar el Parlament", Fernández Vara las ha considerado como "una consecuencia lógica de la situación en la que se encuentran, absolutamente fuera de la ley".

En este sentido, ha considerado que "cuando se cumplen las leyes y hay democracia, todo es posible, ser de izquierdas, de derechas o no ser de nada", pero ha añadido que "cuando alguien se sitúa al margen de la ley, solo hay una raya, y en el lado de allá están los que no cumplen la ley, y en el lado de acá estamos todos los demás".

Vara ha considerado que "entra dentro de lo comprensible" que "en un momento dado, haya gente que pueda desear la independencia", pero ha lamentado que se haga "desde las instituciones democráticas", a las que se ha llegado "a través del cumplimiento de unas leyes y de una Constitución", ahora "se las saltan a la torera" y deciden "defender otras cosas".

"LES SALDRÁ BARATO"

En ese sentido, el presidente extremeño se ha mostrado convencido de que los dirigentes catalanes "saben que ese situarse fuera de la legalidad les saldrá barato", ya que "muy probablemente, cuando después de todo esto haya que sentarse a buscar una salida y una negociación que permita un nuevo marco de relaciones", a su juicio "lo primero que se hará será intentar que las responsabilidades personales queden indultadas".

Vara ha considerado que este proceso, los dirigentes catalanes "defienden lo indefendible", y además "utilizan argumentos absolutamente zafios para intentar colocarnos a cada uno en posiciones que nada tienen que ver con la realidad", ha señalado el presidente extremeño, quien ha aclarado que él no está "a favor ni en contra de nada", sino "solo a favor de la ley".

A su juicio, "es muy fácil lo que están haciendo, puesto que el Estado de Derecho actúa, no desde las grandes declaraciones y los grandes gestos, sino desde el cumplimiento estricto de la ley, que es bastante más aburrido", por lo que ha vaticinado que "al final se impondrá la razón de la ley y la fuerza de la ley, por encima de cualquier otra consideración".

Así, y sobre cómo se debe actuar ante esta situación, el presidente extremeño ha considerado que las conversaciones entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez "van clarísimamente por la defensa de la legalidad y de la Constitución", por lo que a medida que se vayan produciendo los acontecimientos "estarán en contacto para que ver qué hay que hacer en cada momento".

En este punto, el presidente extremeño ha considerado que "las leyes se pueden cambiar, pero hay que cambiarlas", frente a lo que está ocurriendo en Cataluña, donde "se quieren cambiar sin cambiarlas", y "se quiere hacer una reforma legal sin que las leyes que lo autorizan, lo permitan", ha dicho.

Así, ha aclarado que un Parlamento autonómico "no permite hacer cualquier cosa", sino que "permite hacer aquello para lo que el Estatuto de Autonomía da competencia", y este texto no puede dar competencias "que no permita la Constitución", ha dicho.

"Esto es algo que parece de primero de Derecho, pero que toda esta gente se saltan a la torera", ha señalado Vara, quien ha instado a que "a partir del día siguiente al día 1" de octubre, haya "un reconomiento expreso de que no todo el mundo ha hecho las cosas bien" e "intentar buscar una salida dialogada, de convivencia, para los próximos años".

Una salida "que pasa por que todos seamos generosos", tras lo que Vara ha apuntado que "esa generosidad no puede eludir la contudencia en estos momentos en defensa de la legalidad, bajo ningún concepto", ha concluido.