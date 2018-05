Vara alerta tras descarrilar un tren en Zafra de que se está "condenando a una parte del país a vivir en el siglo XX"

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este lunes, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, tras el descarrilamiento este pasado domingo cerca de la localidad pacense de Zafra, del primer coche del tren de media distancia Intercity Huelva Atocha Cercanías, y que mantiene cortada la línea Zafra-Huelva.

En su intervención, Vara ha explicado que este accidente ocurrió "porque en las vías había material que no se había quitado, había escombros procedentes de una parte de derribo del túnel por el que pasaba", tras lo que ha lamentado que "hay una parte de trenes en España que están yendo por vías que previamente nadie estaba pendiente si estaban bien o no estaban bien".

Así, Vara ha lamentado que "da la sensación de que todo lo que no sean trenes a 250 o a 300 kilómetros por hora pues ya no interesan o no importan", cuando según ha recordado, "hay una parte de España que vive pendiente de esos trenes todavía".

En ese sentido, ha alertado de que se está haciendo "algo tan tremendo como es producir brechas brutales de desigualdad", ha señalado. "Inauguramos tramos de AVE y simultáneamente abandonamos tramos de trenes convencionales, y esa parte de es España rural, despoblada, para la que parece que no hay una solución ni hay una receta, pues ahí está", ha lamentado.

BUSCAR SOLUCIONES, NO CULPABLES

"Este no es tiempo de buscar culpables sino de buscar soluciones", ha señalado Fernández Vara, quien ha apuntado en cualquier caso que "además la culpa estaría muy repartida", tras lo que ha considerado que "no es posible que no tengamos un proyecto de país", ya que si éste existiese se entendería que "estas cosas no pueden ocurrir".

En ese sentido, Vara ha abogado por "aprovechar estas tragedias que no acaban con vidas humanas pero si con mucho dolor y mucha pena de quienes viven en esa parte de España para hacer una reflexión" y para "clamar en este desierto en el que parece que vivimos y parece que no tuvieran voz aquellos que viven en el medio rural, en las zonas más despobladas de nuestro país".

Ante esta situación, el presidente extremeño ha señalado que este asunto "genera una cierta sensación de que en este país o tienes un grupo parlamentario o no eres nada, ni eres nadie", una idea que a su juicio "no se puede imponer en España porque haría muchísimo daño".

Fernández Vara ha señalado que siempre ha defendido la existencia de "partidos que articulen el país y tengan presencia en todas partes, que tengan un proyecto concreto de sociedad", tras lo que ha lamentado que en este caso se "ve claro como aquí, si tuviera seis diputados, tendría todo resuelto".

"Bien haríamos en defender que de verdad luchemos contra la desigualdad en todos los ámbitos, y desde luego en el ámbito de las infraestructuras también", ya que si no, ha alertado, se está "condenando a una parte importante de nuestro país a vivir en el siglo XX, mientras otros viven en el siglo XXI", ha dicho.

En su intervención, el presidente extremeño ha explicado que el Ejecutivo regional y el Pacto por el Ferrocarril que se puso en marcha en Extremadura están "en permanente contacto" con ADIF, respecto del que ha señalado que "el actual ADIF es el primero que se ha tomado relativamente en serio a esta región, con plazos concretos e inversiones concretas".

En ese sentido, Vara ha instado a no utilizar este suceso "para hacer partidismo", sino que a su juicio "es mucho más profundo", y pasa por que "como país, nos planteemos de verdad qué proyecto queremos para el futuro", y si existe "alguna respuesta o algún proyecto para la parte que vive en esa España que no grita, o que no sale en los medios".

Se trata de una España que "vive en el medio rural", y que "también merece la atención y el cuidado", ha concluido el presidente extremeño.