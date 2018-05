Vara defiende que la moción de censura está presentada "para en algún momento convocar elecciones"

Así, Vara ha recordado que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, "ya ha dicho que una de las razones" por las que ha presentado esta moción es "para que se convoquen elecciones y se celebren".

"Respetemos los tiempos y veamos en qué momento sería el más idóneo para que eso fuera así", ha indicado Fernández Vara a preguntas de los periodistas este lunes en rueda de prensa en Mérida.

Respecto a si cree conveniente fijar una fecha para unos posibles comicios para recabar un posible apoyo de Ciudadanos, Fernández Vara ha subrayado que "nunca me gustaron ni don creique ni don penseque" y ha evidenciado que "sobre esto habrá todo tipo de opiniones".

"Parece que hay una clara necesidad en la sociedad española de que se convoquen elecciones cuanto antes", ha afirmado el líder de los socialistas extremeños, quien también ha defendido que "había razones más que suficientes para presentar la moción".

Fernández Vara ha considerado que en los próximos días "cada uno se va a posicionar" al tiempo que ha asegurado que él suscribe "lo dicho por el secretario general". "Lo que fortalece la democracia es que cuando un proyecto está agotado haya otro proyecto que pueda sustituirlo y gobernar y eso pretendemos", ha explicado.

"¿Qué va a tener (la moción) mayorías o no? Dependerá de lo que digan los demás, habrá que estar a lo que ahora decida cada uno de los grupos, lo que sí parece es que había unas razones más que suficientes para presentar la moción", ha remarcado Vara, toda vez que ha evidenciado que el PSOE "no" tiene mayoría suficiente y "depende de lo que los demás decidan finalmente".

Por otra parte, y respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la moción de censura, Vara ha señalado que no cree que haya que "entrar en el debate de calificar o descalificar".

El regidor extremeño ha apuntado que el PSOE ha "hecho uso de un precepto constitucional y "obviamente al censurado no le gusta". "Hasta ahí podíamos llegar, pues claro que no le gusta, pero eso no quita que no haya derecho a poderlo hacer", ha espetado.

Finalmente, Vara ha manifestado que los socialistas esperan que esta moción sea "para que se cumpla" lo que reclama "una mayoría" en España que es "la necesidad de un cambio y no por casualidad, sino porque lo que ocurrió la semana pasada fue bastante serio", ha concluido en referencia a la sentencia del 'caso Gürtel'.