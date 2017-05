Vara mantiene una conversación "agradable" con Sánchez en la que se pone a su "disposición" para un "proyecto ganador"

De este modo lo ha señalado Fernández Vara este viernes en una entrevista de La Sexta, recogida por Europa Press, durante la cual ha añadido que la conversación con Sánchez ha sido "entre dos compañeros que han competido durante unos meses, pero que saben que tienen una visión de lo que hay que hacer a partir de ahora muy clara".

Así, ha explicado que durante la conversación con Pedro Sánchez le trasladó a éste "lo mismo" que ya había "hecho público", en el sentido de que "a partir del minuto uno, de las ocho y un minuto del pasado domingo" él se pone "a disposición de quien ganó las primarias para construir un proyecto ganador, alternativo y capaz de dirigir los destinos de este país en el futuro", ha señalado.

También, ha indicado que en la conversación Sánchez "no" le comentó que no quiere contar con los 'barones' en la Ejecutiva, aunque es una cuestión que ambos ya habían hablado hace tres años cuando se constituyó la Ejecutiva y, según ha dicho, él le expresó a Sánchez que "prefería no estar en la ejecutiva".

"Porque eso permite dedicarte plenamente a tu tierra, que es lo que yo creo que se nos debe exigir a quienes estamos al frente de instituciones, y porque eso facilita también en el Comité Federal poder tener voz propia, y a mí me gusta poder tenerla", ha añadido Fernández Vara.

En este punto, ha subrayado que él estará a la "disposición" de Pedro Sánchez y apoyará la Ejecutiva que éste proponga. También espera que "todos" lo ratifiquen como secretario general.

INTEGRACIÓN

El presidente extremeño intuye que se va a producir "integración" en el seno del partido, que es una labor que "no corresponde sólo" al secretario general elegido, sino que "todos" tienen que hacer "lo posible". "Y tiene que ser compatible con que nos integremos todos en el proyecto que encabeza Pedro Sánchez con que luego ese proyecto contribuyamos a irlo entre todos mejorando", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que apoyar a Pedro Sánchez no implica renunciar a defender en el Congreso aquellas cuestiones de las que esté convencido".

En cuanto a si Pedro Sánchez podría introducir un 'giro a la izquierda' en el PSOE, Fernández Vara considera que el partido debe estar "allí donde está la mayoría de los españoles", en concreto, "en una izquierda reformista, transformadora, moderna.

MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS

En cuanto a la moción de censura de Podemos, ha señalado que él "votaría en contra" porque sólo "intentar lavar la conciencia" de la formación 'morada', después de votar en contra en la sesión de investidura de Pedro Sánchez en marzo del pasado año.

"Pedro Sánchez no es presidente porque Pablo Iglesias no quiso", ha señalado Vara, para después opinar que no podía plantearse que España llevase tanto tiempo sin un Gobierno. "En una especie de café teatro, sin abordar las cuestiones de fondo", ha añadido.

"EN CONDICIONES" DE SEGUIR COMO LÍDER

Asimismo, preguntado sobre si continuará como líder de los socialistas en Extremadura, Fernández Vara ha dicho que cree que suma en una región donde el PSOE cuenta con "un importante apoyo". "Eso hace necesario seguir liderando un proyecto de mayorías", ha señalado.

Con ello, el dirigente socialista ha asegurado que está "en condiciones" de aspirar de nuevo para ser reelegido secretario general del partido en Extremadura, cargo que ocupa desde el año 2008.