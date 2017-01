Vara señala que "ya es muy complicado" ahora "cualquier otra opción" que no sea el que Susana Díaz sea candidata

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en una entrevista este lunes en el programa 'Las mañanas de Cuatro', en Cuatro TV, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que la presidenta andaluza "tiene cosas que aportar", y además "tiene una buena costumbre, que es la de ganar", por tanto "tiene el respaldo de una experiencia ganadora".

En su intervención, el dirigente socialista extremeño, y presidente de la Junta de Extremadura ha vaticinado que "habrá unas primarias competitivas", ya que "ya hay dos candidatos y seguro que habrá tres o más", tras lo que ha reiterado su deseo de que una vez celebradas estas primarias, se pueda celebrar "un congreso de unidad".

Un congreso respecto del que Vara ha reafirmado que el PSOE "no solo no se va a romper", sino que se ha mostrado "absolutamente convencido de que va a salir reforzado" de este proceso, porque "va a salir un partido mejor, más adaptado a la necesidades de un país que ha cambiado, y a una realidad que ha cambiado", ha dicho.

POSIBLE CANDIDATURA DE SUSANA DÍAZ

Fernández Vara ha asegurado desconocer si la presidenta andaluza, Susana Díaz, presentará finalmente su candidatura a la secretaría general del PSOE, ya que "ella tiene una decisión que solo le cabe a ella", aunque ha apuntado que "ya es muy complicado en estos momentos cualquier otra opción que no fuera el que fuera candidata".

En cualquier caso, el presidente extremeño ha señalado que "las circunstancias de cada uno no son iguales", ya que Susana Díaz tiene una "obligación institucional" como presidenta de la Junta de Andalucía, y "decidirá cuando lo quiera decidir, si lo quiere decidir", ha dicho.

"Ella tomará la decisión cuando la tenga que tomar", ha defendido Fernández Vara en alusión a Susana Díaz, quien "tiene toda la legitimidad del mundo para poderlo hacer", al igual que "cuando se presentó Patxi (López) o ahora cuando se ha presentado Pedro (Sánchez)".

Respecto a la si quiere que se presente Susana Díaz, Fernández Vara ha considerado que "cada uno decide presentarse si cree libremente que tiene cosas que aportar", tras lo que ha señalado que la presidenta andaluza "tiene cosas que aportar", y además "tiene una buena costumbre, que es la de ganar", por tanto "tiene el respaldo de una experiencia ganadora".

Así, y sobre a cuál de los candidatos prevé apoyar en este proceso congresual, Vara ha respondido: "Yo, decidiré en su día lo que haré", tras lo que ha reafirmado que como secretario general del PSOE extremeño, va a "garantizar" que en Extremadura los "tres o cuatro candidatos que haya, tengan las mismas oportunidades" cuando visiten la federación extremeña.

"Que nadie tenga ninguna duda de que yo, llegado el momento, me posicionaré, pero voy a intentar garantizar la suficiente neutralidad como para que esto sea una campaña absolutamente transparente y limpia", ha aseverado el presidente extremeño, quien ha abogado por que "cada candidato tenga las mismas oportunidades".

EL PROBLEMA "NO ES EL LIDERAZGO"

En su intervención, el presidente extremeño ha instado a "tener claro el para qué" en este proceso, ya que "las caras no son lo importante" y en la actualidad "no está juego una cara" porque "el problema del PSOE ahora mismo no es el liderazgo", sino el hecho de que el partido se ha "quedado sin sitio, sin un proyecto claro de país y de igualdad que poder defender en estos momentos".

En ese sentido, Vara ha señalado que nadie es "imprescindible" en el PSOE, y ha advertido de que el PSOE "no es posesión ni propiedad de nadie", sino que "pertenece a la ciudadanía".

El objetivo es "situarnos donde siempre hemos estado", ha señalado Vara, quien ha considerado que "no es cierto" que haya "dos tipos ideológicos dentro del PSOE", así que ha admitido que "puede haber dos estrategias y dos modelos en estos momentos de funcionamiento de partido", ha dicho.

En la actualidad "lo único que podemos hacer es intentar que este proceso, que nos llevará a aquí a mayo, sea un proceso que permita luego el que haya un congreso de unidad", algo que a juicio de Vara es "absolutamente imprescindible", ya que según ha dicho, será "imposible" que el PSOE pueda "salir unido de este congreso" si previamente no hacen "todos un esfuerzo para que así sea".

VOTAR NO A LOS PGE

Respecto a la posición que deberá adoptar el PSOE en la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Fernández Vara ha considerado que "tendrá que ser el Grupo Parlamentario el que fije la posición, evidentamente, con lo respaldo de la Gestora".

En cualquier caso, Vara ha recordado que el PSOE ya hizo un "esfuerzo enorme" por "garantizar la gobernabilidad de este país", porque los ciudadanos situó el PSOE en un espacio en el que dependía de este partido "el hubiera gobierno" y que "haya oposición".

Por este motivo, el dirigente socialista extremeño ha aseverado que "tiene que haber oposición", por lo que ha resaltado que debido a que los PGE que elaboren el PP no tendrán "nada que ver" con los que haría el PSOE, ha defendido que la posición de los socialistas "debe ser de no a los presupuestos".

No obstante, Vara ha apuntado que "en política no es todo blanco o negro", por lo que ha lamentado que "esta situación" en la que "el no es no y el sí es sí, es para todo y a todas horas", a juicio "no es la política que la ciudadanía requiere, ni desde luego lo que España necesita".